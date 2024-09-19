台積電最後一盤爆6482張買單、收960元　台股成功站回22000點關卡

我是廣告 請繼續往下閱讀

Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息，因此激勵台北股市今（19）日開平走高，開盤小跌3.44點，隨後走高，盤中在電金傳齊漲之下，最後一盤在台積電拉抬之下，終場收在最高點，上漲363.85點或1.68%，收在22042.69點，日K拉出一根長紅K棒，成功站上月線以及半年線，成交量為3277.09億元。大盤開平走高，中小型股則是開高走高，櫃買指數最高來到26.87點，終場收在相對高點，上漲4.76點或1.81%，收在267.76點，成功站上月線以及季線。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、精金、映泰、開發金、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、辛耘、鴻海、均豪。電子股交投氣氛回溫，電子成交比重回升到63%。權值股全數回神走高，權王台積電以940元開出、下跌1元，不過盤中追價力道出現，最後一盤更是爆出6482張買單，終場收在最高價960元，上漲19元或2.02%，日K終結連4黑，一口氣站上所有均線，貢獻大盤指數就有151點；鴻海以174.5元開出，雖然盤中一度回測平盤，不過好在有買單敲進，終場同樣收在最高價176.5元，上漲2.5元或1.44%，站上10日線，但距離5日線還差一步，貢獻大盤指數就有11點；聯發科則是開低走高，最低一度來到1080元，盤中成功翻紅，最高一度來到1130元，上下震盪50元，終場上漲15元或1.36%，收在1120元，貢獻大盤指數就有8點。除此之外，千金股也同步回神，M31今日大漲逾5%，終場成功站回千元大關，收在1015元，台股15千金歸隊。其中包括信驊、大立光、世芯-KY、力旺、旭準、弘塑、緯穎、祥碩、健策、嘉澤、穎崴、川湖、聯發科、創意、M31。高價股走高，其中大多是來自於IC設計族群，因此也帶動其他同族群個股走高，原相、創惟亮燈漲停，矽力-KY漲逾6%，威盛、M31、敦泰、宜特、祥碩、鈺太漲逾5%，晶相光、智原、世芯-KY、倚強科、世紀、茂達漲逾4%。