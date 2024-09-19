民進黨「為父母洗腳活動」惹議　北市黨部：停止宣傳、不參與活動

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民進黨北市黨部主委張茂楠昨一張「為父母洗腳活動」敬邀圖卡在網路瘋傳，引起支持者批評，對此，張茂楠今（19）日發聲明表示，將停止宣傳活動，也不參與本次活動；總統府發言人郭雅慧表示，總統府確有收到主辦單位之場地申請，但並未核准總統府前廣場之場地租用。民進黨台北市黨部Line官方帳號昨下午3時發出圖卡，內容為「中華傳統文化弘揚孝道總會」將於10月12日在總統府前廣場主辦「孝親報天恩，為父母洗腳活動」，上面還寫著報名方式「請洽台北市黨部」，同時署名「民進黨北市主委張茂楠敬邀」。活動一曝光後，引起網友討論、諷刺，黨部事後也發聲明，將停止宣傳活動。張茂楠今再度發聲明說明，孝親活動主辦單位為全國體育總會理事長張朝國於上週主動到台北市黨部拜訪，表示今年將延續已辦理11年之孝親洗腳活動。張茂楠說，對各方表達孝道有不同的方法，他認為孝親活動是好事，用任何形式表達都值得支持，才答應主辦方幫忙line宣傳活動。張茂楠強調，他要鄭重澄清，昨日因網路對孝親洗腳活動有不同看法，他認為應予以尊重，故請市黨部主動於晚間7點發官方line，表示停止對此活動宣傳，也不參與本次活動。