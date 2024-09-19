Google地圖多校遭惡搞改名！成功大學變「失敗大學」　警方說話了

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近日全國有多所大學及高國中小學校校名在Google Map上校名被惡意竄改，國立成功大學被改為「失敗大學」，台南市民德國民中學被改成「台南市立民沒品德國民中學」、台南市永康國民中學被改成「台南市永康國民大監獄」等。對此，警方說會主動連繫遭惡搞的學校，若有學校提告妨害名譽就會偵辦。而台南教育局表示，昨接獲通報後，立即由資訊中心介入調查，隨即請學校向google申請並於當日完成改回正確校名。台南市警局長林國清今（19）日上午在議會表示由市刑大統一處理，針對已遭修改名稱學校，警方建議各學校可以透過「聲明商家擁有權」方式來取得Google地標管理權限，可於遭惡意竄改名稱後即時改回正確名稱，也可透過向Google提出申訴方式，移除不正確或不實的商家資訊。市刑大也表示，針對本市轄內各級學校如有惡意竄改而無法改回正確名稱，可與本局刑事警察大隊科偵隊聯繫，將會協助操作更正名稱。教育局指出，經資訊中心技術團隊評估，因google地圖為全民共編性質的google服務，任何人皆能修改名稱，各機關單位無實質的所有權，也無管理權，因此即刻於昨天中午通令各校立即檢視google校名，若有發現被變更，立即上google地圖進行修改，並完成校安通報。校方修改並經google審查後已恢復正確校名，也請各校立即向校內師生宣導，因網路更名惡作劇已涉刑法第309條及第310條妨害名譽告訴，可由被改名學校代表人校長逕向警察機關提起；另也涉及民法第184條的民事侵權行為，呼籲勿以身試法。