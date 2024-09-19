42歲李棟旭也想結婚生子！突公開徵婚「喊話老婆」：我喜歡做家事

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▲《首爾單身日記》由李棟旭（左）、林秀晶（右）聯手主演，劇情浪漫在韓國頗受好評。（圖／車庫娛樂提供）

▲李棟旭說自己雖然喜歡單身，但也嚮往結婚生子的生活。（圖／車庫娛樂提供）

▲喜歡宅在家的李棟旭笑說自己也很會做家事，可以稱他「家事王」。（圖／車庫娛樂提供）

韓國男神李棟旭主演的浪漫愛情電影《首爾單身日記》明（20）日即將在台灣上映，在劇中飾演單身者的他，本人也很熱愛單身生活，但李棟旭鬆口，他並非不婚主義者，其實也很嚮往談戀愛、結婚生子，不過今年42歲的他似乎面臨找對象瓶頸，因此李棟旭也藉機表白徵婚，跟「未來老婆」喊話：「我很喜歡做家事，可以叫我『家事王』」，笑說如果和他結婚，他可以負責做家事，幽默發言讓粉絲笑翻。李棟旭在新電影《首爾單身日記》中飾演一名熱於享受單身生活的人氣網紅「英浩」，劇情講述他和討厭獨自一人的出版社總編賢貞（林秀晶飾），兩人為了完成一本關於單身生活的書而展開的浪漫故事，在韓國上映後好評不斷。李棟旭和林秀晶細膩精彩的演技令觀眾心動不已，逗趣的浪漫情節也喚醒了觀眾的戀愛細胞，韓國觀眾滿意度高達93%。李棟旭宣傳電影受訪時也透露，自己同樣很享受單身生活，但他並非不婚主義者，李棟旭回答：「與其說對於婚姻有憧憬，不如說一直都有結婚的念頭，也希望能有小孩。」但他也笑說：「不過最近做的測驗說我的戀愛細胞都死了，我該怎麼辦才好呢？」今年42歲的李棟旭認為40歲後更難談戀愛了，以前他若對對方有好感，就會先接近對方，現在則愈來愈退縮，不知道該如何是好。李棟旭笑說：「如果能自然地遇到另一半也很棒，但我是要去哪才能遇到呢？沒有能自然邂逅的地方，後來就慢慢放棄了。」不過長期獨自生活的李棟旭表示，他對做家事這塊很有信心，喊話「未來老婆」：「我很喜歡做家事，可稱我為『家事王』，我知道很多洗衣服或打掃的訣竅。如果之後結婚了也會負責做家事，像掃廁所這種累人的家事當然也要由我負責。」貼心發言讓粉絲笑翻。目前持續維持單身的李棟旭也跟大家分享的優點：「不會受到他人的限制，想吃東西時再吃、想睡覺時再睡，我的生活不太規律，如果和某個人一起生活的話，我和對方都會很不方便。我也很喜歡看運動比賽，應該沒有人喜歡整天都在看運動比賽的男生吧，會覺得很生氣吧。」李棟旭還透露自己在韓國或國外時，都曾一個人吃飯、喝酒過，他坦言：「其實都不太會有人注意到我，但訣竅是要選在非午餐或晚餐的時間去用餐，但我基本上還是獨自在家吃飯居多。」