盧秀燕為賽車展演登大型看板挨批　中市府指符合公益性原則

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台中市將於928教師節當天舉辦國際賽車展演，近來市府在台中國際會展中心工地懸掛大型的盧秀燕廣告，還拆掉比賽場地週邊的私人廣告看板、換上市府自己的宣傳廣告，引起綠營議員批評，指盧秀燕「欠百姓一個道歉」。市府表示，這是颱風季前的例行性巡查作業，非僅針對賽事區內的市政路沿線；至於在建築工地設置賽車廣告帆布，符合政府公益性活動的規定。今年亞洲唯一的「2024 Red Bull Showrun Taichung」賽車展演，將於28日中午在市政路舉辦，台中市議員陳淑華日前接到民眾反映，指盧秀燕無所不用其極花市府公帑，「把市府資源用好、用滿，還用超過」，連台中國際會展中心工地也要懸掛她的大型廣告，進行個人包裝秀。陳淑華痛批，台中國際會展中心原定2022年完工，現在工期至少延宕3年，預算一路從58億元追加到75、89億元，盧秀燕不思檢討，卻只想著花公帑包裝自己。她指出F1賽車是全世界受眾最多、商業化的運動，盧秀燕拼全力蹭F1流量，卻不思台中國際會展中心的延宕再延宕、追加再追加。市議員周永鴻也批評盧市府雙標，拆除市政路沿線工地廣告看板，卻在建築工地上掛上Red Bull賽車展演的宣傳帆布，根本是只准州官放火不許百姓點燈，和去年購物節一樣，自己違法在工地掛看板都可以，百姓就不行，盧秀燕欠市民一個道歉。台中市政府回應表示，每年颱風季（7-9月）前，為防範颱風來襲造成廣告物傾倒或掉落等公安事件，會啟動例行性巡查作業，針對有危險之虞的竹架廣告物及帆布廣告辦理拆除作業。至於賽車展演活動，有助帶動在地運動產業、觀光及消費，達成城市行銷等效益，依據《台中市建築物施工管制辦法》第22條規定，符合政府公益性活動可依規設置廣告。