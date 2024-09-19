高雄食宿遊購樂串優惠　全方位寵愛歌迷

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▲旅宿優惠部份，整合高市超過86家旅宿業，提供憑演唱會票根即享演唱會前一天或後一天最低3折起超值優惠方案。（圖／高市府觀光局提供）

▲旅宿優惠部份，整合高市超過86家旅宿業，提供憑演唱會票根即享演唱會前一天或後一天最低3折起超值優惠方案。（圖／高市府觀光局提供）

高雄演唱會經濟攻勢一波接一波，日本搖滾天團「ONE OK ROCK」即將於本週末接力開唱。高市府觀光局指出，演唱會帶來大量觀光人潮，帶動高雄旅館住宿成長2成以上；演唱會期間，市區平均住宿率逾8至9成，部份旅館更接近滿房。高雄市長陳其邁表示，市府整合風景區店家與熱門藝文場館推出超值優惠，更力邀高雄86家飯店旅宿業一起響應「加宿暢遊」超值住宿優惠，市府持續優化導流機制，串連更多業別與店家對接共同參與，並且整合觀光資源，讓演唱會的效應持續擴大，帶動更多商機。歌迷們只要憑演唱會票根，即可感受到高雄滿滿熱情歡迎與誠意。高市府觀光局長高閔琳表示，今年高雄時時有大咖天團演唱接力、不停歇！至9月上旬已有108場次演唱會，吸引超過118萬人次，創造逾39億觀光產值；至年底預計還有韓團「STRAY KIDS」、英國「接招合唱團」及名曲製造機「Charlie Puth」等逾20場巨星演唱會，預估113整年度將可吸引超過144萬人次來高雄，創造逾48億觀光產值。觀光局表示，為積極推動演唱會經濟，市府跨局處資源整合，推出「加食延暢」、旅宿及景點等相關優惠，其中旅宿優惠部份整合高市超過86家旅宿業，提供憑演唱會票根即享演唱會前一天或後一天最低3折起超值優惠方案。像是觀光旅館「義大皇家酒店」享指定專案3折起優惠、「高雄福華大飯店」、「福容大飯店高雄」享客房定價5折起優惠；「和逸‧高雄中山館」預訂「逸起享樂」住房專案，享全房型每日最優惠房價8折起；「翰品酒店 高雄」透過官網或電話訂房，優惠房價再9折。而高市各大風景區、藝文場館及展覽活動，也可憑票根享有多重消費優惠。觀光局補充說明，高雄旅遊網特別設置「演唱會經濟專區」，內容包含加食延暢、旅宿、景點、百貨業等眾多優惠方案，食宿遊購全方位照顧來高雄參加演唱會的粉絲需求。想了解更多優惠詳情，可至高雄旅遊網「演唱會經濟專區」查詢。