曾國城開酸金鐘獎「益智和實境一起頒」　鬆口去年拿獎：我很尷尬

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▲巴鈺（左）認真運動瘦身，打算金鐘獎時把「長輩」帶出門，曾國城（右）則靠服裝瘦身。（圖／記者吳翊緁攝）

▲曾國城（右2）和巴鈺（左2）開心跟著啦啦隊女孩跳應援舞。（圖／記者吳翊緁攝）

曾國城和巴鈺憑節目《女王大人》入圍第59屆金鐘最佳綜藝主持人獎，兩人的搭檔已經是第3次入圍，去年曾國城以《一字千金》拿下益智及實境節目主持人獎，他坦言將「益智」和「實境節目」混在一起本身就不合理，讓他去年拿獎拿得很尷尬。曾國城和巴鈺搭檔已經3度入圍金鐘獎，節目也面臨轉型，曾國城坦言，過去《一袋女王》播出時間是11點，現在的《女王大人》則是8點播出，收視族群完全不同，原來的觀眾說不定只剩下三分之一，但他和巴鈺的主持風格仍深受觀眾喜愛，也被金鐘獎再次看見，曾國城細數對手，有吳宗憲、小S、苗可麗等等，他喊，「能入圍已經很爽了！」巴鈺接話說最大的敵人就是自己，被曾國城吐槽，「這太場面話了！」曾國城去年以《一字千金》拿下益智及實境節目主持人獎，不過他認為「益智」和「實境」是不能放在一起比較的，和他同時入圍的其他節目都是實境節目，最後他拿下獎項，曾國城不好意思地說，「我這算實境節目嗎？我很尷尬！很不好意思。」而今年兩個類型又再次併在一起，曾國城笑虧，「好喜歡這種講不聽的感覺！但一定有他的理由。」而今年《全民星攻略》和《型男大主廚》都沒入圍，曾國城樂觀看待，「這兩個收視率都很高，我們可以不得獎，但不能不入圍吧！」