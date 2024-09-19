立法院明開議！韓國瑜勉藍委：用愛與包容質詢監督　不見得要硬攻

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立法院明開議，國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞說，要勉勵大家，「眼中沒有仇人、心中沒有敵意」，希望立委在國會監督政府，要用愛當出發點，質詢時要有愛、要更包容，只要心中有愛，人民的感受會不一樣，監督的力量也會更大。韓國瑜說，他也曾當過立委，當時每天晚上都在家磨刀子，準備隔天要去立法院喊砍、喊殺，這樣才覺得過癮，畢竟自己當年很年輕，但現在30多年過去了，他覺得心中要有愛，心中有愛，看事情的角度都不一樣了。韓國瑜也提醒，雖然國民黨是最大黨，但多民眾對藍營還是有所不滿，例如他自己領銜推出花東三法，明明是為了台灣好，但卻被醜化、汙名化，不過很多時候也不見得要硬攻，直線走不通就走曲線，行政院前院長連戰推動健保時，也曾被說錢坑，換條路走，一樣可以到達目的。韓國瑜總結，要讓國內選民、國外僑胞知道，國民黨是支持中華民國最勇敢的捍衛者，新會期新的國民黨黨團，要有卓越表現，跟庶民站在一起，繼續保護中華民國、保護美麗台灣、保護中華文化與自由民主。