過節想到他悲從中來！不是憂鬱症　精神科新挑戰「延續性哀傷」　

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▲憂鬱症常見症狀包括情緒低落、對本來喜歡的事物失去興趣、自我價值感低落、生理機能失調。（示意圖／取自Pixabay）

每逢佳節倍思親，台灣傳統節日多是家人、親朋好友團聚的時候，不過專家提醒，若親屬已過世，或因故而無法團聚，每到這種時節，可能因思念而使情緒加倍低落，現在除了憂鬱症，還要注意「延續性哀傷」。國泰醫院精神科主治醫師黃鼎元表示，常見民眾有疑問，情緒要低落到什麼程度，會需要至精神科求助？根據目前精神科使用的《診斷與統計手冊第五版(DSM-5 TR)》，在憂鬱症之外，與其相關還有最新被列入的延續性哀傷（Prolonged Grief Disorder）。針對憂鬱症常見症狀，黃鼎元說，除了情緒低落、對本來喜歡的事物失去興趣、自我價值感低落，或出現結束生命的念頭，還包含生理機能的失調，例如睡眠、食慾、注意力、思考與動作的流暢性等，一旦出現多種症狀，即建議至精神科接受評估。至於延續性哀傷，與一般失親的哀傷的最大差異，在於症狀持續的時間。黃鼎元指出，面對哀傷時，人會經歷「哀傷5階段」，包含否認與隔離、憤怒、討價還價、沮喪、接受等，需注意的是這5階段不一定按照順序出現，也可能在不同階段前後擺盪。不過在延續性哀傷的個案中，在重要他人去世後，成人的哀傷症狀會超過1年，兒童、青少年則持續6個月以上，且因哀傷的症狀影響到功能，例如日常生活、工作、社交、和人際關係等。黃鼎元表示，延續性哀傷的症狀包含自認一部分已隨他人死去，或無法相信他人已離世，或迴避任何可能提醒他人已離世的事物或場合，或對於情感轉為麻木、覺得生命已不再有意義，以及極度的孤獨感等，因此日的慶祝活動和團圓場景，都可能使延續性哀傷症的症狀加劇，例如對於回憶起已故親友的相關的事物感到痛苦，且可能對自己無法參加節日慶祝活動而感到自責、內疚。黃鼎元指出，目前對於延續性哀傷的治療準則除了藥物之外，還可搭配心理治療同步進行，但無論是遇到以上哪種問題，在治療時若有家人或重要他人陪同，一起了解目前身心狀況及未來治療方向，使患者不必與哀傷單打獨鬥，將對康復帶來很大的幫助。