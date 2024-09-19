黑悟空銷售挑戰2000萬套、板卡股受惠　承啟、映泰8月以來漲逾3成

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》8月20日上市，至今已經將滿一個月，銷量已高達1890萬套，掀起電子遊戲界狂潮，也帶動許多週邊商機興起。再加上市場傳言，輝達旗艦顯卡RTX 4090將在10月停產，引爆顯卡搶購潮，因此激勵相關顯卡概念股今（19）日走高，承啟、映泰強勢攻上漲停，其中承啟從8月至今已經狂飆逾34%，映泰也上漲近33%。《黑神話：悟空》8月20日上市，已經將滿一個月，銷量已高達1890萬套，陸續打破遊戲產業各項紀錄提振遊戲產業，也帶動許多週邊商機興起。此款遊戲畫面效果出色，均為4K畫質，且使用大量追光技術，以及3D環景操作模式，加上遊戲設計精密，對硬體要求特別嚴苛，順勢引爆記憶體、顯示卡需求激增。此外，有外媒報導，輝達傳將在下個月停產旗艦款顯卡GeForce RTX 4090和RTX 4090 D，由RTX 5090、RTX 5090 D全面接棒，通路商已預告10月後將會缺貨，將進一步推升價格，恐怕會對《黑神話：悟空》玩家造成影響，近期有望再掀一波搶購潮。承啟上半年EPS為0.44元，年減55%，其中第二季EPS僅0.1元，季減70%、年減84%，主要受到顯卡市場不景氣影響。不過7月開始營收出現反轉，來到新台幣4.54億元，月增17.57%、年減40.13%；稅後淨利為新台幣1500萬元、年減42.31%，每股稅後淨利（EPS）0.15元，一個月賺贏第二季。不僅如此，承啟8月營收來到新台幣6.18億元，重返6億元關卡，月增36%、年減11%，寫下9個月最佳。也因此，市場也看好第三季後市表現。題材火熱再加上財報後市看好，激勵顯卡概念股走高，承啟、映泰強勢攻上漲停，其中承啟從8月至今已經狂飆逾34%，映泰也上漲近33%。其餘個股也有表現，青雲漲逾5%，華碩漲逾4%，技嘉、華擎漲逾3%，撼訊漲逾2%。