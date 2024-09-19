中市屠宰場變身亮點公園　成功轉型「鄰聚」美樂地公園

▲豬事圓滿公園融入可愛的「豬」意象，成功將屠宰場轉型為鄰聚的美樂地公園(圖／建設局提供2024.9.19)

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台中市政府推動北區肉品市場轉型活化，市府建設局斥資1億480萬元，打造以「豬」為主題的「豬事圓滿公園」，今(19)日舉行完工典禮。市長盧秀燕出席時指出，此次竣工是轉型計畫的重要里程碑，「豬事圓滿公園」融入可愛的「豬」意象，成功將「鄰避」的屠宰場轉型為「鄰聚」美樂地公園，同時配備陽光公廁，特別考慮女性需求及無障礙廁所，展現友善設施的用心。盧秀燕表示，台中市肉品市場自落成至今已超過40年，佔地廣達十幾公頃，多年來環境惡劣，對周邊居民的生活品質造成嚴重影響。市民早已期盼市場拆遷，她上任後積極蒐集在地居民的意見，推動市場轉型計畫，將土地重新規劃為公園、社會住宅與複合式冷鏈商場三大區域。此次竣工的「豬事圓滿公園」，成功將原本台中市最臭、最髒亂的鄰避設施，轉變為全齡友善、共融的鄰聚公園。盧秀燕說，豬事圓滿公園內設有遮陽設施，讓民眾在炎熱的夏季也能安心遊樂。此外，公園配備無障礙廁所，展現友善設施的用心。周邊的社會住宅與肉品冷鏈物流、停車場，以及麗明建設董事長吳春山捐建的藝文空間計畫也在積極推進中，未來將進一步提升整體社區環境與生活品質，使該區原先是鄰避地區變成蛋黃區。建設局長陳大田說明，此次完工的公園是全台首座以「豬」為主題的親子公園，巧妙結合肉品市場產業記憶，設計與文化背景緊密連結。園區設有小山豬主題遊戲區、遊戲沙坑滑梯、木豬搖搖樂、盪鞦韆、共融旋轉盤及彈跳床、多功能體健廣場、「豬」意象陽光公廁及無障礙廁所照護床等多樣設施。為了應對夏季高溫，並落實「台中美樂地計畫3.0」的政策精神，園區還設置了與遊具結合的遮陽設施，讓所有遊玩者能在更舒適的環境中盡情玩樂。陳大田表示，北區豬事圓滿公園總面積達1.97公頃，開闢計畫分為兩期，其中第一期造價約4,064萬元，第二期造價約6,416萬元，該期工程依循「友善全齡化、創新性設計、永續綠環境」三大建設主軸，為「肉品市場就地轉型」揭開序幕。不僅成功擺脫屠宰場長期擾鄰的噪音與氣味，成為令人喜愛的景點，也是「台中美樂地計畫」裡重要的亮點公園。建設局指出，此次引進國外低碳環保的「小山豬主題遊戲區」，遊戲面板採用海洋廢棄物回收材製成，結合循環經濟實踐綠色理念，提升地方認同感。同時，園區內的多功能體健區滿足成人與銀髮族的戶外運動需求，促進跨齡互動，打造青銀共伴的生活方式。