癢到裝人工血管打止癢針！靠這藥擺脫慢性蕁麻疹　醫曝關鍵症狀

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▲對抗慢性自發性蕁麻疹要注意「三要一不」。（圖／陳俊賓、陳怡行提供）

一名40多歲護理師長期飽受慢性自發性蕁麻疹所苦，即使穩定服用抗組織胺，改善依舊有限，甚至不惜裝上化療用人工血管，以利自行施打止癢針，只求能好睡、專心工作，所幸隨免疫調節劑問世，她才看見一線曙光，最後得以克服心魔、拆除人工血管，目前仍使用免疫調節劑穩定控制疾病。林口長庚醫院皮膚部皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓說，國人一生中發生蕁麻疹的機率約23.3%，而除了食物、藥物引起的急性蕁麻疹之外，還有需要長期治療的慢性自發性蕁麻疹(Chronic Spontaneous Urticaria，CSU)，病人可能被如同蚊蟲叮咬的「紅、腫、癢」症狀纏身數十年。陳俊賓說明，慢性自發性蕁麻疹好發年齡為20~40歲，女性發病比例約為男性2倍，其屬於自體免疫系統失調的疾病，與外在過敏原無關，但過敏原、壓力、焦慮等，仍可能誘發或加重病情，症狀往往會在1、2天內消失，但很快又會出現在不同部位。由於這類症狀很容易被視為吃到不新鮮食物的偶發性過敏反應，因此患者往往要在發病5個月後才會進入正規療程，提醒民眾若突然且反覆出現紅、腫、癢症狀超過6週，有可能是慢性自發性蕁麻疹，務必要到大醫院進行檢查。針對治療，台中榮總過敏免疫風濕科主治醫師陳怡行說，慢性自發性蕁麻疹剛確診病人多為青壯年族群，正為學涯或職涯奮鬥，常有「發病再治療」的想法，但此想法往往導致治療失敗，因為此症不是暫時性的過敏反應，若只有在發作時用藥，不僅可能導致療程延長，停藥後還可能面對疾病劇烈反撲。根據台灣皮膚科醫學會治療指引，目前治療慢性蕁麻疹的主力仍為抗組織胺，但據統計，在1、2線治療3個月後，超過半數患者無法有效控制疾病，這時便需要免疫調節劑作為第3線治療。對於免疫調節劑，陳怡行說明，在此武器的幫助下，目前已可將治療目標設定為「病灶全數清除」，只要穩定治療一段時間，平均每5位患者有3人可擺脫折磨人的癢感，成功率約為傳統治療的2倍，且有接近5成可快速清零症狀。