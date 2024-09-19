快訊／黃曉明爆再婚！認愛小15歲網紅女友葉珂：我們在一起了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明（右）在離婚後火速戀上網紅葉珂（左）。（圖／翻攝自微博）

黃曉明和Angelababy在2022年離婚，結束7年婚姻，今（19）日被爆出再婚小15歲網紅葉珂，黃曉明也首度打破沉默認愛：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」黃曉明在2022年與結婚6年的女星Angelababy（楊穎）正式離婚，同年5月就傳出和女網紅葉珂交往的消息，不過雙方都未證實，黃曉明也曾被拍到白天和Angelababy帶著孩子出遊，晚上就飛到葉珂身邊陪看電影，葉珂火辣打扮立刻引來注目。也有人說黃曉明已經見過葉珂的家長，更有疑似葉珂的助理及葉珂的閨密在下方留言，指出黃、葉二人早就「已婚」，消息曝光後「黃曉明、葉珂疑似結婚」的關鍵字火速衝上微博熱搜，還傳出黃曉明送葉珂7克拉鑽戒一說。對於網路上的眾說紛紜，黃曉明也首度打破沉默，在微博發文認愛：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」葉珂是知名淘寶品牌老闆，經濟實力不容小覷，她的商業頭腦也活用在宣示主權上面，之前葉珂在直播時接電話，說了好幾次「老公我愛你」，讓網友直呼作風實在太大膽，瘋狂洗版，「是在跟黃曉明說話嗎！」但當時葉珂僅說是在和朋友玩真心話大冒險，要大家不要腦補，不過還是有人認為，葉珂是在宣示主權，畢竟黃曉明當年和Angelababy的戀情甚至婚禮，都被稱作是「世紀浪漫」。