女強人確診乳癌不就醫「拖到晚期」　新一代 ADC治療助她擺脫輪椅

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小安（化名）是一名粉領族，對工作很投入，職場成就高，不料40歲時確診HER2陽性乳癌，但礙於多種因素，未妥善治療，且一拖三年，病情已至晚期，癌細胞轉移到脊椎與腦部，連路都走不好，只好坐輪椅，後來決定接受「抗體藥物複合體」（ADC）治療，3週後症狀明顯改善，她並決定重返職場，繼續為自己的事業努力。衛福部台中醫院血液腫瘤科主治醫師陳駿逸說，乳癌過去主要有3種分型，包括荷爾蒙陽性乳癌、HER2陽性乳癌與三陰性乳癌，其中HER2陽性乳癌，指的是乳房細胞負責接收訊號 HER2受體，原本功能為促進細胞生長，但若過度表現，會導致癌細胞快速分裂，不僅增加抗藥性風險，也容易造成癌細胞擴散。陳駿逸表示，HER2陽性乳癌在所有乳癌患者中約占2成，一生有30~50%的機率會發生癌細胞轉移，而目前對於轉移性HER2陽性乳癌第一線療法，主要採取化學治療加上標靶治療。台中慈濟醫院血液腫瘤科主任李典錕則說，隨著新一代ADC治療問世，同時開啟乳癌新分型「HER2弱陽性」，只要癌細胞有微弱的HER2表現（IHC 1+），此療法都能派上用場，且超過半數的轉移性乳癌患者都屬於HER2弱陽性，影響深遠。陳駿逸解釋， 傳統HER2藥物只對HER2受體數量達200萬以上的病人有效，因此HER2有陽性、陰性的區分，如今ADC治療推出，對於HER2受體達10萬以上的弱陽性患者也可奏效，連荷爾蒙陽性乳癌與部分三陰性乳癌病人都適用，因此日益受重視。李典錕指出，即使藥物效果再好，多數病人接受3至5年治療後，可能會出現抗藥性，這時只能透過更換化療藥物續命，但接受愈多「不分敵我」的化療，體力會愈來愈差，而HER2弱陽性新藥的出現，則可有效減少患者的身體負擔。此外，李典錕說，ADC治療不僅可毒殺帶有HER2陽性訊號的癌細胞，同時可產生「旁觀者效應」，能一併毒殺鄰近無HER2陽性表現的癌細胞，增加轉移性乳癌患者的存活期。陳駿逸表示，台灣乳房醫學會在今（2024）年整理出「HER2弱陽性乳癌」治療共識，呼籲政府重視癌友治療權益，盡速將ADC治療納入健保給付，以提升患者的生活品質。