轟洪健益拿廢紙當京華城爆料！凌濤：檢廉不查黃珊珊才是司法奇觀

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民進黨台北市議員洪健益日前指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，公布前台北市兵役局長朱亞虎給蔡壁如的手寫信，今（19）日再爆料蔡壁如同年8月1日給林洲民的便簽，指京華城陳情人希望安排跟副市長林欽榮碰面。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，洪健益拿一些無關痛養的手諭，唬弄社會大眾，根本廢紙一張；檢廉不查時任副市長黃珊珊，才是台灣司法奇觀。凌濤指出，京華城案遭質疑上升容積至840%是2020年3月10日才啟動，那時蔡壁如早就去當立委，還能跳過彭振聲、黃珊珊「長臂管轄」都委會、都發局嗎？凌濤說，2017年8月手諭，指稱陳情會面，但介入升高容積獎勵的具體影響證據是什麼？不是拿一個手諭、沾沾自喜就以為挖到寶，配合側翼刷存在感，真的是秀下限。凌濤表示，若手諭有效，何以2018年1月18日，台北市政府公告載明京華城容積率為560%。而監察院也於2016年1月7日糾正及2017年6月8日質問後，台北市政府於2018年1月18日公告細部計畫修訂案，釐清並認可容積率確實為560%。蔡壁如在560%要有什麼角色？凌濤批，這些手諭根本是一張廢紙，洪健益拿來當寶，簡直貽笑大方。凌濤質疑，柯文哲主席因為京華城案遭到羈押，今天已經第14天，過程中檢廉也陸續約談相關人士到案。但唯獨有一個人若無其事、一派輕鬆，不僅檢廉至今沒有約談，特定側翼也忽略他的角色，那個人就是黃珊珊。凌濤說，京華城案自2020年的便當會陳情案開始，2020/3/10、2021/4/21、8/10有關京華城案的關鍵三次便當會裡，黃珊珊作為時任的副市長都列席其中，難道這之中京華城的容積獎勵方案、適法性疑慮，黃珊珊都毫不知情、無涉其中？檢方不需要特別釐清？凌濤指出，再者，此前檢方也追查柯文哲的政治獻金案，約談了會計師端木正、財務長李文宗、木可董事長李文娟，就連柯文哲當初回應媒體是否擔心自己因此被約談，都說「若被約談也很正常」；反觀作為實際操盤選舉的競選總幹事黃珊珊卻一次都沒有被約談，一次傳喚都沒有，這正常嗎？凌濤強調，檢廉該查的不查，放任輿論火苗胡亂蔓延；不查黃珊珊，真是台灣司法奇觀。