22歲女反覆頭暈、頭痛！不是腦神經問題　醫曝「頸因性頭痛」解方

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▲引起頸因性頭痛的主因是長期固定同一姿勢，導致椎間盤突出並壓迫頸椎附近神經。（示意圖／取自 Pixabay ）

老是頭暈、頭痛，不一定是神經內科問題，可能要找復健科才能對症下藥。22歲王小姐間歇性頭暈、頭痛已長達1、2年，而且眼睛也感覺發脹，為此數度至神經內科、眼科就醫，但症狀未改善，日前因手肘痠痛到大醫院復健科檢查，正好當天頭痛，醫師透過X光影像發現她頸椎異常，判斷為「頸因性頭痛」，治療後頭痛迅速減輕。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑說，王小姐的頭暈與頭痛起初每1、2個月發作一次，但近幾月頻繁發作，症狀常先出現後頸部緊繃，若沒休息、持續工作，會往上延伸引起頭暈與頭痛，偶爾也會發現眼窩附近痠脹、不舒服，但又沒有看見閃光等典型偏頭痛症狀，雖曾至神經內科與眼科多次就醫，都查無異狀。武俊傑表示，王小姐最近因手肘痠痛至北市聯醫中興院區復健科就診，當天剛好頭痛發作，自行服用止痛藥無法改善，經門診問診後進行X光檢查，結果側面X光影像顯示頸椎變直（正常為C形），但無其他異常，判斷應為頸因性頭痛，經與王小姐討論後，採取局部類固醇注射，她的頭痛瞬間緩解。此外，武俊傑說明，引起頸因性頭痛的主因是長期固定同一姿勢，例如看電腦、追劇、長時間使用手機等，導致椎間盤突出並壓迫頸椎附近神經，使得頸部肌肉緊繃，牽引至頭部肉才導致頭痛，但引起眼窩附近不適的原因則待查明。針對類似個案，武俊傑指出，因3C產品普及，頸因性頭痛患者有逐年增加趨勢，門診常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻後才來復健科就醫，這時已合併頸神經根壓迫症狀，通常需經2~3個月漫長的頸部牽引等復健治療，手麻與頭痛才消失痛。要預防頸因性頭痛，武俊傑提醒，應避免長時間專注3C產品，最好每30分鐘做30秒的頸椎伸展運動，另可透過按摩或熱敷放鬆，若就醫後，神經內科檢查已排除其他問題，則頸因性頭痛可能是不適根源，透過藥物及復健多可逐漸改善。