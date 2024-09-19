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狂搶不二坊蛋黃酥！中秋節隔天「代購價腰斬」　黃牛急脫手慘爆

記者賴禹妡／綜合報導

▲彰化蛋黃酥名店「不二坊」在中秋節買氣旺翻，吸引大批代購排隊搶買，沒想到一過中秋節，代購價就瞬間腰斬。（圖／翻攝不二坊店家google）
▲彰化蛋黃酥名店「不二坊」在中秋節買氣旺翻，吸引大批代購排隊搶買，沒想到一過中秋節，代購價就瞬間腰斬。（圖／翻攝不二坊店家google）
彰化蛋黃酥名店「不二坊」9月14日至17日開放門市販售，首日排隊人龍長達500公尺，大票饕客及代購前往排隊搶購。而在中秋節前夕，不二坊15顆入蛋黃酥禮盒，代購價飆升至1800元至2000元之間，沒想到一過中秋節，昨（18）日再看就已跌到千元以下，許多代購業者急著出清手上的蛋黃酥，讓網友們搖頭直呼：「半價也別買！讓代購虧損最好。」

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不二坊日前發出公告，中秋節電話預購訂單已額滿，8月26日至9月13日，門市暫停營業，直到9月14日至17日才再度開放門市販售，每人限購30顆。在中秋節前夕，不二坊排隊人潮爆滿，不僅「板凳大軍」出動夜排，還引來警方到場維持秩序，甚至有人買不到蛋黃酥，恐嚇要餵市長「吃慶記」，可說是爭議不斷。

▲即使夜間或雨天，不二坊秋節前的排隊人潮沒有斷過。（圖／翻攝彰化人大小事臉書）
▲在中秋節前夕，不二坊排隊人潮爆滿，不僅「板凳大軍」出動夜排，還引來警方到場維持秩序。（圖／翻攝彰化人大小事臉書）
不二坊今年價格凍漲，每顆蛋黃酥維持50元，價目分為6顆入為300元、15顆入750元及20顆入1000元等包裝。但隨著人氣飆高，不二坊蛋黃酥代購市場價格也跟著攀升，9月上旬1盒15顆入的蛋黃酥禮盒代購價已飆到1500元，中秋節前價格已高達1800元到2000元之間，足足高過原價近3倍。

然而中秋節過後，代購業者急著出清手上的蛋黃酥，不二坊15顆入蛋黃酥禮盒在9月18日起價格瞬間砍半，不到千元就可入手，一夕之間大跌價。對此，網友們也紛紛笑喊，「蛋黃酥套牢」、「半價也別買！讓代購虧損最好」、「中秋節過了，終於可以吃蛋黃酥了」、「讓黃牛自己留著吃到過年吧」。

▲彰化名店「不二坊」蛋黃酥太難預訂，就有民眾表示，號召家族成員共撥了6萬通電話，才終於成功訂到。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲中秋節過後，代購業者急著出清手上的蛋黃酥，不二坊15顆入蛋黃酥禮盒在9月18日起價格瞬間砍半，不到千元就可入手。（圖／NOWnews資料照）

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