男大生熬夜打遊戲！開學前竟中風　睡前4小時避吃「3食物」好睡

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成年人每晚需要7至9小時睡眠，5歲以下幼童需要10至16小時睡眠。(圖／取自Unsplash by Isaac Del Toro)

大學已開學，胖寶（化名）的同學卻發現他沒來上課，宿舍也遲未搬入，經詢問才知他中風住院，令同學不敢置信。根據家人轉述，原來他經常熬夜玩線上遊戲，暑假期間更是玩到沒日沒夜，累了也只睡一下，醒來繼續打，且飲食也不正常，加上本身的肥胖問題，終於倒地不起。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，依據美國心臟協會2022年公布最新編修心臟保養指引參考「生活必要8件事」，從原本的7項健康生活行為包括健康飲食、適度運動、戒菸、維持健康體重、降低膽固醇、控制血糖、控制血壓等，增加一項「充足睡眠」，即可知睡眠對心臟健康的重要性。該指引建議成年人每晚需要7~9小時的睡眠，5歲以下幼童需要10~16小時睡眠(含午休)，6~12歲兒童至少要有9~12小時睡眠，13~18歲青少年則需8~10小時睡眠。陳冠群表示，如果晚上沒有得到充分的睡眠，可能產生心律不整，且研究發現沒有獲得良好睡眠者，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還會造成荷爾蒙失衡；此外，睡眠看來雖好像不會直接引起心臟問題，但它會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病的風險，嚴重甚至引發猝死。對於睡眠時數，陳冠群指出，時數固然重要，但並非愈長愈好，還需兼顧睡眠品質，建議睡前2~4小時不要進食，尤其應避免含糖飲料、高熱量食物及含咖啡因飲品，腸胃道才能配合睡眠時間進入休息狀態，擁有良好的睡眠品質。陳冠群也提醒，若睡覺會打呼，應留意是否罹患「睡眠呼吸中止症」，常見徵兆有睡覺打呼、打呼突然停止（往往短於一分鐘）、夜間頻繁發生、夜半醒來數次、白天精神不濟、清晨醒來頭痛等，因為病人在呼吸暫停的這段時間，身體會短暫缺氧，若已有動脈硬化的情形，將造成心肌反覆缺氧，恐誘發心律不整等問題，也可能造成胰臟細胞缺氧，影響血糖控制。