白襪輸到麻木！距離MLB史上最爛球隊「M4」　社群連分數都不寫了

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MLB美國職棒芝加哥白襪今（19）日續在客場迎戰洛杉磯天使，前役打線遭到徹底封鎖的白襪，今日則是與天使鏖戰至延長賽第13局，不過在13局下半被Jordyn Adams一棒敲出再見安打，白襪再度落敗，本季已吞下117敗，距離獨居大聯盟史上最爛球隊，僅剩下4場敗戰。大聯盟過去單季戰績最差的球隊，是在1962年由紐約大都會所創下，該年他們苦吞120敗，而白襪本季至今已苦吞117敗，似乎是連官方社群也不知道該寫些什麼，這樣的行為也引來許多網友的嘲諷，並紛紛寫下：「賣掉球隊吧，看不下去了」、「連比分都懶得寫了，笑死」、「今年表現簡直是災難！」、「好吧，這也是一種表達方式」。而白襪下個系列賽的對手，則目前正在與道奇爭奪國聯西區王座的聖地牙哥教士，自然不會對白襪手下留情，對此白襪代理總教練Grady Sizemore則說：「我們每天都會面對相同的問題，我們必須一次專注於一個系列賽、一場一場比賽來。，我們得要拿出最好的表現，才有機會贏球。」