前妻果然是最可怕生物！翹臀珍被爆將寫歌嘲諷小班的床上功夫太差

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▲珍妮佛羅培茲決心對將要離婚的班艾佛列克展開大報復。（圖／摘自IMDb）

俗話說的好：前妻是最可怕的生物。用在還沒有徹底離異的班艾佛列克與珍妮佛羅培茲身上，也差不多可以成立，因為根據美國八卦網站Radar報導，珍妮佛現在對班的怒火不可壓抑，決心大報復，先是打算在離婚談判中把他的銀行戶頭掏光，又計劃寫一首新歌來修理班在床笫間的表現，要讓大家知道，他根本是個很糟糕的情人、「功夫」相當不到家。在兩情相悅、看著對方都充滿粉紅色濾鏡的時候，珍妮佛可是對班艾佛列克的房事技巧頗為滿意，甚至在她的專輯《This Is Me... Now》中放了一首歌曲叫做〈最偉大的愛情故事〉，裡面大方描述她和班的親熱細節，詞意大膽、挑逗，讓人忍不住臉紅。Radar網站稱珍妮佛那時候對班百般讚賞，誰知班卻覺得隱私被公開、很難為情。現在兩人已經決定分開，珍妮佛把濾鏡摘下來，才發現班根本自私，又沒有特別配合。外傳他曾被要求一週內要跟她歡好至少4次，網友還同情班的「業績壓力太大」，殊不知珍妮佛現在覺得班大都「交差了事」，要在新歌之中揭露他「功夫欠佳」的真相，給他難看。對於歐美男性而言，床上功夫表現的評價非常重要，被攻擊這一點有時比被懷疑人格還要受傷。班艾佛列克是最要面子的獅子座，同樣身為獅子座的珍妮佛最清楚朝哪個地方下手，會讓他傷得最重。Radar網站報導，她對班的怒火未消，身旁團隊人員都鼓勵她趕快把這首歌寫出來，認為對她有心靈療癒的效果。另一個讓珍妮佛對於班很不滿的點，在於為了徹底分乾淨，她把兩人在一起時的花費列出清單，結果發現絕大多數都是她付款，就連上館子、給小費也大都是她出的錢，班雖然不如她身家豐厚，可也是高知名度的大牌紅星，竟然小氣成這樣，最好的報復方法，就是把他的戶頭掏空，讓他想到就心痛。因此珍妮佛針對班已經研究出兩個方向的超狠絕招，就不知道班是否有辦法承受得了？