降息順風局+Q4消費旺季行情起跑！法人：把握台股加碼時間

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降息順風局開打，且Q4消費旺季行情起跑，法人表示，市場AI需求強勁，至少會維持到明年上半，建議投資人把握台股加碼時間，逢低即買點。美國聯準會確定降息2碼為2020年3月以來首次降息，降息後，美元兌其他貨幣下跌0.5%，是去年7月以來的最低水準。宣布啟動降息後，美國四大指數收黑，標普500指數終止連7紅，台北股市則上漲逾300點，收在22042點，漲幅1.68%，成交量能3283億元。國泰投信表示，市場AI需求強勁且至少會維持到明年上半，且Q4將迎消費旺季，投資人無需過於擔憂，前景仍看好，此時逢低就是買點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股今年因AI題材加持，在台積電、鴻海、聯發科等權值股助攻下，指數年中衝出2萬4000點新高。台積電今年全心投入CoWos製程，從明年的訂單量來看，台積電獲利成長可期；而鴻海作為電子代工龍頭，在全球布局、上下游整合以及資金規模有絕對優勢，被法人視為AI伺服器最大贏家；另外，聯發科10月預計推出天璣9400旗艦系列晶片，效能相較於前代估計將提升40%。上述消息雖令投資人期待，但梁恩溢提醒，申購個股的風險較高，遇到市場震盪高峰期容易抱不住，建議可善用主動式基金分散風險，且相關基金經理人會逐步調整投資組合，投資人不用時刻盯盤，也能投資台股。其中，國泰台灣高股息基金聚焦競爭力大、股價波動低及高股息的個股，為投資人打造進可攻、退可守的格局，投資組合除了台股權值三王台積電、鴻海、聯發科外，受惠於AI伺服器需求增加，市場聚焦散熱廠表現，產業龍頭奇鋐在8月營收達65.8億元，單月增加7%，年增25%，表現優異也被納入國泰台灣高股息基金投組中。根據投信投顧公會最新公布基金績效評比表顯示，截止至8月底，國泰台灣高股息基金績效穩定靠前，以不配息級別A為例，1年報酬率33.20%、2年報酬率是84.10%、3年報酬率是79.54%，堪稱主動式基金資優生，透過不配息級別將股息再投資，讓時間複利效果累積可觀資產。