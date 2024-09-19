黃珊珊親上火線談京華城　「公務員絕不可能明知違法而為之」

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民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊今（19）日親上火線召開記者會，針對京華城榮積獎勵進行說明。黃珊珊強調，京華城的容獎是台北市的「通案」、而非唯一；並二度強調「台北市的公務員絕對不可能明知違法而為之」。黃珊珊今天與立委林國成、北市4位黨籍議員陳宥丞、張志豪、黃瀞瑩及林珍羽共同召開記者會，說明京華城案。黃珊珊解釋，各界質疑京華城法定容積560%，為何還會暴增？但其實所謂「法定容積」並不是指上限，而是這整塊地的「地板」，「能不能往上加，你要去爭取」。黃珊珊強調，京華城容積率從560%增加到672%，是依據《都市計畫法》第24條規定，申請自行擬定或變更細部計畫，並由都委會獨立審查通過。至於外界質疑，京華城並不是都更地區，為何可以給容獎？黃珊珊則強調，非都更地區仍可依「台北市都市計畫施行自治條例」第25條規定，都委會可在「細部計畫」視城市需求決定容積率。她並二度表示，「我們可以檢討相關的政策內容或方向，但是我們也相信，台北市的公務員，絕對不可能明知違法而為之。」