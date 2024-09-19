外資、自營商轉買　三大法人買340億、台股漲363點站上月線

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台北股市今（19）日開平走高，終場收在最高點，上漲363.85點或1.68%，收在22042.69點，日K拉出一根長紅K棒，成功站上月線以及半年線，成交量為3277.09億元；其中三大法人合計買超340.98億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2賣「由賣轉買」買超271.06億元；投信「連23買」，今日買超21.93億元；自營商（自行買賣）結束連2賣「由賣轉買」買超47.99億元，合計三大法人買超340.98億元。Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息，因此激勵台北股市今日開平走高，開盤小跌3.44點，隨後走高，盤中在電金傳齊漲之下，最後一盤在台積電拉抬之下，終場收在最高點，上漲363.85點或1.68%，收在22042.69點，日K拉出一根長紅K棒，成功站上月線以及半年線，成交量為3277.09億元。中小型股則是開高走高，櫃買指數最高來到26.87點，終場收在相對高點，上漲4.76點或1.81%，收在267.76點，成功站上月線以及季線。電子股交投氣氛回溫，電子成交比重回升到63%。權值股全數回神走高，權王台積電以940元開出、下跌1元，不過盤中追價力道出現，最後一盤更是爆出6482張買單，終場收在最高價960元，上漲19元或2.02%，日K終結連4黑，一口氣站上所有均線，貢獻大盤指數就有151點；鴻海以174.5元開出，雖然盤中一度回測平盤，不過好在有買單敲進，終場同樣收在最高價176.5元，上漲2.5元或1.44%，站上10日線，但距離5日線還差一步，貢獻大盤指數就有11點；聯發科則是開低走高，最低一度來到1080元，盤中成功翻紅，最高一度來到1130元，上下震盪50元，終場上漲15元或1.36%，收在1120元，貢獻大盤指數就有8點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、精金、映泰、開發金、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、辛耘、鴻海、均豪。