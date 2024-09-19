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昨晚台北炸驚天雷響！背後成因揭曉　氣象署示警：今晚換南台灣了

記者鍾怡婷/綜合報導

▲昨（18）日晚間，台北晚間9時突然一聲驚天雷響，讓不少網友驚呼「連房子都在震動」。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）
▲昨（18）日晚間，台北晚間9時突然一聲驚天雷響，讓不少網友驚呼「連房子都在震動」。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）
台灣近日受到葡萄桑颱風外圍雲系的影響，各地有零星降雨，昨（18）日晚間9時台北突然一聲驚天雷響，讓不少網友驚呼「連房子都在震動」，對此中央氣象署也解答成因，並且直言今晚降雨區域轉移到南部，尤其東南部要留意局部大雨、雷陣雨，也有驚天雷響的機會。

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昨（18）日晚間有網友在臉書驚呼「東湖人剛才有聽到天空奇怪的爆炸或雷聲？」許多民眾也紛紛表示「當下以為又地震了，連房子都在震動」、「我以為山崩」、「汐止也聽到！」、「松山區也聽到了」、「大直有聽到轟隆聲」。

中央氣象署林定宜指出，昨晚北市東區、南區都有比較大的雷聲，主因是昨晚吹東北風，加上「海陸風的輻合作用」影響，旺盛對流雲系發展，導致短延時強降雨發生。

不過今（19）日晚間風向轉為偏南風，晚上南方雲系北移，降雨區域轉移到南台灣，南部、東南部有局部大雨或雷雨發生機率，潮濕水氣多，若晚間又遇上輻合作用影響，就有機會產生與昨日類似的驚天雷響，提醒南台灣民眾需要注意。

且台灣將在21日至24日受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，水氣多，尤其22日南部、中南部山區雨勢最猛烈，有局部豪雨發生機率，各地都有不定時局部大雨。

▲（圖／中央氣象署提供）
▲台灣將在21日至24日受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，水氣多。（圖／中央氣象署提供）
而葡萄桑颱風將於今日快速通過東海朝浙江沿岸前進，蘇力颱風距離台灣恆春距離遙遠，預估路徑將往中南半島前進，對台灣沒有直接影響，接下來台灣猛烈降雨主要是因為大環境不穩定，跟颱風沒有直接關係，目前暫時沒有其他熱帶擾動生成訊號。

▲目前太平洋地區有2個颱風，葡萄桑颱風、蘇力颱風。（圖／取自中央氣象署）
▲目前太平洋地區有2個颱風，葡萄桑颱風、蘇力颱風，皆對台灣天氣沒有直接影響。（圖／取自中央氣象署）

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