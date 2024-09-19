央行重手打房！楊金龍不擔心限貸令更嚴重　稱民怨半數投資炒房客

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中央銀行今（19）日召開第3季理監事會，針對打炒房也出重手，除調升存款準備率1碼，還祭出4大選擇性信用管制措施。由於之前「房貸之亂」引發很多抱怨，外界擔心會不會讓「限貸令」更嚴重。央行總裁楊金龍在會後記者會認為，抱怨至少一半都是投資客及炒房客，並覺得銀行針對炒房投資客「以價制量」也是正，也是讓他們知道不是要貸多少就很容易貸到，而且這次措施不會影響首購、都更、危老社宅及企業購建自用廠辦，銀行只要把對炒房投資客的不動產放款資源挪過來，銀行是有足夠資金，不會加重限貸令現象。央行今日宣布，祭出第7波選擇性信用管制措施，包括一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成，自明日起實施。不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，並自今年10月1日起實施。由於央行這次打炒房出手更重，外界也擔心是否會讓限貸令情況更嚴重。對此，楊金龍表示，之前「房貸之亂」引發很多抱怨，但這些抱怨中，他認為至少一半都是投資客及炒房客，這次銀行限貸令，主要是因銀行法第72條之2規定，有些銀行接近滿水位，因此到其他銀行申貸，突然接到很多案件，審核就慢下來，現在審核拉長要排隊放款，甚至「以價制量」。楊金龍說，銀行針對投資客炒房客「以價制量」也是正常，他覺得這次選擇性管制措施，也是給投資、炒房客一個訊息，不是你想貸多少就很容易貸到，要讓他們有警覺，也可藉這次機會讓社會冷靜下來。不僅如此，他表示，調升存準率也會讓銀行對不動產放款更嚴謹，不要那麼浮濫，也是收縮的作用力，這次估計收1250億資金進來，但銀行還是可挪用超額準備，也可以利用存單。他也不諱言銀行放款確實是有放鬆，這段時間銀行不動產放款衝很快，成長率非常力有一部分貸放標準下降，這會想到美國次貸風暴，當時就就是讓信用分數低的人也可以貸款，放款標準降下來，這是一開始犯的錯誤，，楊金龍也強調，這次選擇性信用管制不會影響首購、都更、危老社宅及企業購建自用廠辦，銀行是有足夠資金，只要把炒房、投資客放款資源挪過來，資金是綽綽有餘。