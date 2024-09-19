紅牛賽車展演周邊禁飛無人機　中市府一個動作罰鍰升級到150萬

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2024 Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演9月28日將在台中市西屯區市政路登場，為確保活動順利進行、維護民眾安全，中市府交通局公告9月28日0時至24時，西屯區市政路及半徑一公里內區域禁飛無人機，違規者最高可重罰150萬元，比之前市長盧秀燕宣布的30萬元多了5倍。亞洲今年唯一的國際封街賽車展演Red Bull Showrun Taichung，即將在台中市政路登場，市長盧秀燕6日勘查場地整備進度時，宣布為確保車手和群眾安全，現場禁止使用無人機，一旦升空將重罰30萬元。交通局今（19）日再度呼籲，並提醒若違規涉及民航局公告的禁航區，最高可重罰150萬元。交通局長葉昭甫表示，「2024 Red Bull Showrun Taichung」為台灣首次有F1冠軍賽車奔馳於城市道路的封街展演活動，不只是全台賽車迷引頸期盼的盛會，也會吸引世界各地車迷來台中，預計能容納3萬名觀眾見證F1賽車的速度與激情。當天法人若因執行業務需進行空拍，需依規定於15日前申請並取得核准，自然人則不得於禁飛區域、建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空使用遙控無人機。葉昭甫說，依《民用航空法》規定，未經許可於「2024 Red Bull Showrun Taichung」活動人群上空進行遙控無人機飛航活動，將處3萬到30萬元罰鍰；若遙控無人機於此次活動範圍飛航高度距地表逾200呎，將移送民航局依法處以30至150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機。提醒民眾切勿誤觸民航法規，遭受裁罰，得不償失。