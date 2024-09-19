央行出重手打炒房！楊金龍看到這情況很嚴峻　要消除房價上漲預期

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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲ 央行7波打炒房，相關選擇性信用管制措施一次看。（圖／NOWnews製圖）

中央銀行今（19）日召開理監事會議，並祭重手打炒房，也引發外界關注，到底央行看到什麼況才揮出重拳。總裁楊金龍會後記者會強調，雖然銀行不動產放款集中度37.5%，沒有高於歷新高37.9%，但「現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」，銀行信用資源在這段時間整個向不動產傾斜，當初日本房市泡沬及美國次貸危機共同點，就是普遍認為房價會一直上去，台灣現在也有這樣預期心理要小心，因此，在特殊時間做比較嚴厲措施，就是要對市場釋放訊息，讓市場不要有房價上漲預期。央行第7波選擇性信用管制有4大措施，包括一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成，自明日起實施。不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，並自今年10月1日起實施。對於這次下這麼重的手，楊金龍表示，央行在祭出第7次選擇性信用管制所花的力氣、時間、和同事之間的討論，「加總起來對我們的壓力，應該不輸1至6次的加總。」央行從8月中把一家一家銀行找來，央行也做了功課，每一家花的時間很長，「要做這樣的決策，很困難的，但央行還是有基礎的，不是說亂想的。」。楊金龍會中也不只一次提到，全體銀行不動產貸款占總放款比率居高，至今年8月底為37.5%，接近歷史高點的37.9%，即使比37.9%低，情況還更加嚴峻，央行在跟銀行座談時也提醒，日本房市泡沫與美國次貸危機都有共同點，就是普遍大家認為房價會一直上去，當時經濟也都很好，預期房價上漲這訊息要小心，大家以為市場是達到某頂點就會自動調整，但並沒有，上去後就整個垮下來，這是美日共同情況。他還提到，銀行總放款成長47.5%，但不動產放款成長近6成，企業投資放款只成長4成，當然各家情況略有不同，但這段時間信用資源都向不動產傾斜，而且傾斜還滿大的，這也是為何央行要道德勸說，尤其每家銀行資產規模與營運特性不同，若訂一致性規模，恐會傷到銀行體系，銀行提出不動產放款自主管控若有不足或不符，會再銀行補充調整。他也強調，目前銀行「限貸令」主要是因銀行法第72條之2快達標，並不在於資金不足，央行只是稍限縮，讓銀行對放款更謹慎一點，尤其目前水位達到26%以上就有21家，而且都是大型銀行，顯然信用資源傾斜到不動產，這不好，會排擠到生產事業實質投資，相較之下，這對經濟成長較有貢獻。他說，現在問題在於市場氛圍都預期房價會一直往上，加上台灣經濟情況也不錯，市場會一種放鬆的氛圍，當初日本、次貸危機甚至全球金融危機，都是如此。楊金龍表示，央行之前已採取6波管制措施，房市好不容易有點軟著陸，現在上來的速度太快了，必須要做一些嚴肅的措施，對市場釋放出訊息，讓市場不要有「房價會一直上去」的預期。