2NE1明年2月來台開唱！老粉列「殘酷5點」　直喊：浪費錢不要去

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▲有人發出反串文，列出「5個不推薦來看2NE1演唱會的原因」，直呼不確定因素太多，希望大家不要浪費錢。（圖／Threads）

▲YG娛樂日前公布2NE1亞洲巡迴演唱會場次，令歌迷激動不已。（圖／YG娛樂IG）

▲2NE1於2022年破天荒合體開唱，日前YG娛樂也驚喜證實2NE1即將回歸。（圖／CL IG）

南韓2代傳奇女團2NE1一出道便憑藉單曲〈FIRE〉霸佔國內各音源榜單，人氣紅遍全球，日前官方宣布2NE1將於明年（2025）2月來台開唱，消息曝光後令許多歌迷驚喜不已。然而近期有老粉擔心到時演唱會門票將會一票難求，於是在網路上列出「5個不推薦來看2NE1演唱會的原因」，希望能勸退大批粉絲別參與激烈的搶票大戰，趁機消滅一些「對手」。有粉絲在Threads列出「5個不推薦來看的原因」，分別為「解散7年狀況不明」、「成員可能划水」、「只紅1首歌」、「歌曲大部分是快歌，整場要一直站著很累」以及「CL （李彩麟）會大吼大叫對耳朵不好」，原PO直呼不確定的因素太多、感覺沒什麼好看，勸大家不要浪費錢。該篇反串文也立刻吸引大批人留言討論，粉絲紛紛跟風附和：「真的不推2代團，你們不要去了」、「花錢看過氣韓團幹嘛」、「對啊超不划算，都不要去買拜託」、「真的，說得對！」女團2NE1由Bom、Dara、Minzy、CL組成的，為YG娛樂旗下的第1個女子團體，2009年出道後推出了多首經典的歌曲，陪伴了許多人的青春年華。然而2016年卻無預警宣布解散，之後成員們便各自單飛。沒想到2022年科切拉音樂節（Coachella）時，成員CL私下邀請其餘3位成員同台演唱，睽違6年4人再度同台演出，瞬間引起全球歌迷暴動。而先前公司宣布2NE1將重新回歸樂壇，展開2025巡迴演唱會，也令無數粉絲興奮為此激動不已。