花蓮+1例本土登革熱案！3旬男無國外旅遊史　曾到過新北、高雄市

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疾病管制署今（19）日公布國內今（2024）年5月入夏以來，發現了第3例本土登革熱病例，為居住花蓮縣30多歲男性，9月13日出現發燒、頭痛等症狀就醫，經通報及採檢送驗後，9月18日確認為登革熱病例，密切接觸者11人目前無症狀。疾管署指出，個案潛伏期無國外旅遊史，但曾至高雄及新北，可傳染期主要活動地點為花蓮工作地及居住地，研判為本土病例，感染源待釐清。疾管署表示，為防範疫情擴散，花蓮縣衛生局已針對個案及接觸者進行防蚊衛教，並於個案工作地及居住地周圍進行病媒蚊密調、孳生源清除及化學防治，高雄市及新北市衛生局也已展開相關防治工作。疾管署統計，今年截至9/18累計167例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計3例，分別居住於高雄市2例及花蓮縣1例)，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、嘉義縣及花蓮縣各1例；另今年累計207例境外移入病例，高於過去4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓及泰國各24例。疾管署提醒，目前全臺氣溫仍炎熱且多有降雨，適合病媒蚊生長，呼籲民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢；戶外活動或出國旅遊時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑以防範蚊蟲叮咬；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師近期旅遊活動史。疾管署亦籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。