台中「神」隊友　中市府表揚宗教團體及孝行楷模

▲財團法人台中伊斯蘭清真寺獲頒低碳認證宗教場所(圖／民政局提供2024.9.19)

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台中市「113年宗教團體及孝行楷模表揚大會」，民政局今(19)日表彰26名孝行楷模的良善懿行，以及167家熱心公益、配合環保政策的宗教團體。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席頒獎，肯定孝行楷模弘揚孝道，帶動孝悌感恩的良善風氣，並感謝宗教團體，以慈愛救濟為己任，積極投入社會公益，盼藉由表揚活動拋磚引玉，串聯更多宗教團體投入社會公益，同時響應綠色宗教節能減碳，攜手打造更美好的台中。吳世瑋表示，各宗教團體長期以來深耕地方，不僅透過實際行動參與社會教化及公益慈善事業，並積極提供急難救助、獎助學金及舉辦身心靈健康課程等，推廣傳承地方文化，甚至擴展至協助其他國家的救濟工作。尤其在0403花蓮大地震中，台中市的宗教團體更是展現大愛善行，匯集逾2千萬元善款幫助花蓮賑災，不僅為社會帶來正面的影響，也成為引領社會向善的力量和榜樣，對安定人心和關懷社會有著無可替代的貢獻。吳世瑋局長強調，市府推動綠色宗教政策不遺餘力，持續推廣宗教場所節能減碳，並輔導申請低碳宗教場所認證，自108年推動低碳認證以來，鼓勵宗教場所力行「拜拜一炷香」、「紙錢集中燒」、「以功(米)代金」、使用環保禮炮車或電子鞭炮、減爐敬神明等措施，截至目前，全市有效低碳認證宗教場所共198家，尤其「紙錢集中燒」政策，更連續多年獲得全國第一。民政局表示，今表揚全市167家熱心公益、配合環保政策的宗教團體，包括萬春宮等90家宗教團體獲頒績優單位，其中財團法人台中市萬和宮及財團法人真耶穌教會台灣總會原住民教會今年度也榮獲行政院「宗教公益深耕獎」，該獎項為截至遴選年度前一年為止，連續十年或累計12次經內政部表揚的宗教團體，全台僅有13家宗教團體獲此殊榮，萬和宮及真耶穌教會台灣總會原住民教會獲得中央、地方雙重肯定，堪稱照亮社會的「台中之光」。此外，財團法人台灣台中聖教會等73家則通過低碳認證；社團法人台中市道教會、社團法人台中市道教聯合總會、台中市佛教會及大台中佛教會則獲頒特別貢獻獎。另外，民政局提到今年度孝行楷模受獎者中，最年長為73歲，最年輕為17歲，每位都有著令人動容的孝行事蹟，足以成為市民的表率。其中，來自大雅區的楊幸頻，代夫盡孝捐肝救公公，展現無私的大愛精神，令人動容，楊小姐希望藉由自己的故事鼓勵更多人，在父母親或長輩需要幫助時，能勇敢伸出援手；另外，來自新社區的陳嘉瑞深受曾獲模範母親的陳母影響，兒孫合力尊親敬老，孝行在鄰里間傳為佳話。兩人也榮獲內政部113年「全國孝行獎」，是當今孝行的最佳典範。