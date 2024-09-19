黃曉明女友葉珂法拉利代步、住4億豪宅　嫩版Baby超狂身家起底

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▲白富美網紅葉珂社群上滿滿炫富照片，曾曝光過的代步座駕要價不斐。（圖／翻攝葉珂小紅書）

▲葉珂的名車非常炫目。（圖／翻攝葉珂小紅書）

▲葉珂的臉蛋與Angelababy相當神似。（圖／翻攝自葉珂微博）

▲葉珂名牌包擺滿整面牆。（圖／翻攝葉珂小紅書）

▲葉珂身材豐滿、凹凸有致。（圖／翻攝葉珂小紅書）

46歲中國男星黃曉明和Angelababy離婚2年多，曾數度傳出為了兒子小海綿復合，但他與外表酷似Angelababy的32歲白富美網紅女友葉珂勾勾纏，戀情傳言也未斷過。今（19）日，這段剪不斷理還亂的三角戀終畫下句點，黃曉明正式認愛葉珂「我們在一起了。」而這位小紅書知名「白富美」博主，其實也大有來頭，她曾結過婚、育有一對兒女，打開社群滿滿的炫富照片，她所住的深圳豪宅要價9000萬（約合台幣4億元），代步的豪車也是奢華等級，曾曝光過粉藍色勞斯萊斯、粉紅色賓利、紅色法拉利，粗估總價超過1500萬人民幣（約台幣6500萬元）。32歲的葉珂長相酷似Angelababy、美貌與智慧兼具，還擁有非常火辣的性感身材，她在學生時期就入選過「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學十大女神」。葉珂曾在2010年時參加湖南電視台美女主播「星姐」選舉比賽，但可惜最終未入選，畢業後她踏入電台擔任小主播，當時月薪才8000元（約台幣3萬5000元），但隨著她嫁給深圳知名「礦山太子」之後，麻雀變鳳凰正式踏入豪門，從此人生也大幅轉變。葉珂在2010就與前夫相戀、婚後育有一女一子，前夫在深圳做礦石生意，葉珂出入都有司機、保母跟隨，明明可以躺在家裡當貴婦、有空找閨密喝下午茶，但是葉珂反而走上創業之路，創辦服裝品牌、開美容院、投資房地產，20幾歲就是社群網站上小有知名度的深圳貴婦，從葉珂曬出的日常生活照片裡，葉珂常常跑趴看秀、家裡整面牆放滿愛馬仕包包，奢華的少奶奶生活，讓人看了咋舌。