TPBL秘書長由齊文駿出任　擁有NBA策略發展、飯店總監等資歷

台灣職籃TPBL今夏正式成立，集結7支球隊，展開全新賽季。今(19)日TPBL舉行開記季者會，當日將公布聯盟目標與願景、賽季口號、轉播與規章等資訊。另外，外界關心的首任秘書長人選也出爐，是擁有NBA中國策略及發展副總裁齊文駿。
針對秘書長人選，TPBL謹慎選材，最後由齊文駿出任。齊文駿擁有美國南加州大學工商管理碩士學歷，同時資歷也非常豐富，包括曾任希爾頓飯店亞太戰略合作區總監，資生堂化妝品公司，洛杉磯客戶經理。
選中齊文駿出任秘書長一職，主要是因為齊文駿過去曾有NBA中國策略及發展資歷，盼能藉由他的專長，讓TPBL能穩健發展，更有制度。
TPBL秘書長齊文駿表示：「今天我抱著熱愛籃球的心，帶著我在NBA各種行業累積的經驗，我想為台灣籃球有所貢獻，尤其在這個關鍵時刻，我知道會有很多挑戰與溝通問題，但我期待跟所有職業球團一起共創最好的競技舞台。」齊文駿強調，TPBL將呈獻給球迷最好的職籃賽事，無論是轉播品質、現場設施，以及對球員的照顧都是最好的。
TPBL元年10月19日開幕戰
TPBL元年開幕戰將在10月19日點燃戰火，首戰由夢想家擔任主場，對決中信特攻，晚間則在高雄舉行，由地主海神碰上國王。
另外，TPBL首屆熱身賽將於台中洲際迷你蛋、新竹縣體育館兩地舉行，共計有8場賽事。首站10月5日至6日在台中洲際迷你蛋登場，由聯盟與夢想家共同主辦，也替TPBL賽季揭開序曲。
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選中齊文駿出任秘書長一職，主要是因為齊文駿過去曾有NBA中國策略及發展資歷，盼能藉由他的專長，讓TPBL能穩健發展，更有制度。
TPBL秘書長齊文駿表示：「今天我抱著熱愛籃球的心，帶著我在NBA各種行業累積的經驗，我想為台灣籃球有所貢獻，尤其在這個關鍵時刻，我知道會有很多挑戰與溝通問題，但我期待跟所有職業球團一起共創最好的競技舞台。」齊文駿強調，TPBL將呈獻給球迷最好的職籃賽事，無論是轉播品質、現場設施，以及對球員的照顧都是最好的。
TPBL元年10月19日開幕戰
TPBL元年開幕戰將在10月19日點燃戰火，首戰由夢想家擔任主場，對決中信特攻，晚間則在高雄舉行，由地主海神碰上國王。
另外，TPBL首屆熱身賽將於台中洲際迷你蛋、新竹縣體育館兩地舉行，共計有8場賽事。首站10月5日至6日在台中洲際迷你蛋登場，由聯盟與夢想家共同主辦，也替TPBL賽季揭開序曲。
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