TPBL秘書長由齊文駿出任　擁有NBA策略發展、飯店總監等資歷

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▲TPBL熱身賽將開打。（圖／TPBL提供)

台灣職籃TPBL今夏正式成立，集結7支球隊，展開全新賽季。針對秘書長人選，TPBL謹慎選材，最後由齊文駿出任。齊文駿擁有美國南加州大學工商管理碩士學歷，同時資歷也非常豐富，包括曾任希爾頓飯店亞太戰略合作區總監，資生堂化妝品公司，洛杉磯客戶經理。TPBL元年開幕戰將在10月19日點燃戰火，首戰由夢想家擔任主場，對決中信特攻，晚間則在高雄舉行，由地主海神碰上國王。另外，TPBL首屆熱身賽將於台中洲際迷你蛋、新竹縣體育館兩地舉行，共計有8場賽事。首站10月5日至6日在台中洲際迷你蛋登場，由聯盟與夢想家共同主辦，也替TPBL賽季揭開序曲。