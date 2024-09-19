遭疑錯引法條　黃珊珊回嗆游淑慧「市議員變國土署上級機關？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，北市前副市長、立委黃珊珊連日遭外界質疑涉案，國民黨議員游淑慧更批評她護航京華城還錯引法條。黃珊珊今（19）日強調，她只是引用國土署長吳欣修說過的話，並回嗆游淑慧：「我不知道台北市議員已經成為國土署上級機關？」黃珊珊指出，她臉書貼出的一般性容積獎勵20%上限是內政部規範、全國一致，是引用國土署長吳欣修的說法，而且是全國各縣市都委會的共同共識。她並反擊游淑慧，京華城案是依據《都市計畫法》第24條跟「台北市都市計畫自治條例」第25條，《都市計畫法》為母法，如果游淑慧搞不清楚，應該回去再念一下法條。至於《鏡週刊》報導，北市前都發局長黃景茂已向檢方供稱，柯文哲當時限期11天交辦京華城案。立委林國成僅表示，鏡週刊每次報導的東西都不是事實。市議員陳宥丞則強調，據北市議會專案小組調查狀況，「沒有這樣的公文跟對話紀錄出來」。