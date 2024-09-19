Fed降息台股大漲逾300點！專家樂觀看Q4行情　投資主軸聚焦2題材

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美國聯準會降息2碼，美股18日震盪反映，台股今（19）日以開平走揚樂觀回應，終場指數大漲363點。專家指出，此次降息，市場以預防性降息解讀，台股目前整體籌碼相對穩定，降息有利於資金寬鬆，且在AI的帶動下，有望於第4季後展開樂觀作夢行情。美國聯準會確定降息2碼為2020年3月以來首次降息，降息後，美元兌其他貨幣下跌0.5%，是去年7月以來的最低水準。宣布啟動降息後，美國四大指數收黑，標普500指數終止連7紅。台北股市則上漲逾300點，收在22042點，漲幅1.68%，成交量能3283億元。一舉突破月線之上，也帶動5日、10日均線上彎。PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，此次市場以預防性降息解讀聯準會的舉措，過去聯準會降息目的，主要分為「衰退性降息」和「預防性降息」2種，區別在於降息時美國經濟是否已進入衰退，前者常發生於經濟出現衰退後被用於刺激經濟，如2020年、2007年，後者則見於經濟尚未發生衰退，為了防範衰退風險；從降息的節奏看，預防性的降息幅度小、持續時間短、降息次數少。柯鴻旼指出，從歷史經驗來看，過往美國失業率上升速度加速，往往導致衰退機率大幅提高，然而在疫情過後，美國失業率結構已出現出乎經濟學家預測的發展，因此聯準會主席鮑威爾適度回應市場疑慮，他重申，未來仍會隨經濟狀況發展而調整貨幣政策，也反映出接下來美國的經濟數據，特別是就業相關數據仍為相當重要的觀察指標。柯鴻旼認為，台股9月初打了第二隻腳，雖然近期融資餘額略升至3100億元，且5日成交量縮至2600億元上下，然而，整體籌碼已相對穩定，加上降息有利於資金寬鬆，預料在AI的帶動之下，台股2025年上半年的營收獲利可期，有望見到進入第4季後展開樂觀作夢行情，投資主軸仍以AI、半導體雙主軸為優選。