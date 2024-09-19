台灣限定！泡泡瑪特「珍奶MOLLY」首登場　西門旗艦店免費拍貼機

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▲台灣限定「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」，將自9月20日至9月22日於官方粉絲專頁開放線上抽選。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲凡於珍奶大型打卡牆拍照，發布Instagram貼文或限時動態，並標記POP MART 官方IG帳號，即可使用一次拍貼機。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲西門旗艦店設有大型珍奶打卡牆、拍貼機等互動裝置，帶領娃友進入珍珠奶茶Molly的可愛世界。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲日本銷售第一的眼藥品牌樂敦「視涵維他點眼液」，今年9月推出限定寶可夢包裝。（圖／官方提供）

國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特自2022年登台，受到眾多消費者喜愛，如今泡泡瑪特將台灣最具代表性的手搖飲料「珍珠奶茶」結合超人氣MOLLY，全新推出台灣限定「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」，並且於西門町旗艦店推出限定特展，只要完成指定任務即可免費使用一次拍貼機。泡泡瑪特推出台灣限定「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」，除了整體採用奶茶色系以外，更打造前所未有的「全身填充款」，顛覆以往僅有身體部分填充，將多顆珍珠放入MOLLY體內，從軀幹延伸至腳部都可見到飽滿珍珠滾動其中，展現迷人製造工藝；另搭配稀有的雙層眼睛設計，整體造型細節豐富，再創潮玩藝術巔峰。台灣限定「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」，將自9月20日至9月22日於官方粉絲專頁開放線上抽選購買名額，中選名單將於9月24日公布，並將自9月27至9月29日連3日限定販售，售價5980元。為歡慶台灣限定款驚喜發表，POP MART特別在西門町旗艦店4樓規劃限時特展，於今（19）日起至10月13日限定登場，現場除了新品及設計師介紹區以外，更採用豐富的珍珠奶茶素材佈滿展區，讓每個牆面都充斥驚喜，並設有大型珍奶打卡牆、拍貼機等互動裝置，帶領娃友進入珍珠奶茶MOLLY的可愛世界。凡於珍奶大型打卡牆拍照，發布Instagram貼文或限時動態，並標記POP MART 官方IG帳號，即可使用一次拍貼機，並且只要在活動期間的每周五、六、日至拍貼機拍照，將照片上傳Instagram限時動態並標記官方帳號，即可獲得一次抽獎資格，人人都有機會把限量好禮帶回家。此外，日本銷售第一的眼藥品牌樂敦「視涵維他點眼液」，今年9月推出限定寶可夢包裝，以線條簡約、清新低彩度的插畫風格，結合皮卡丘萌萌的模樣，充滿舒服療癒感，點眼液輕巧的瓶身配上皮卡丘可愛身影，無論是放在辦公桌上或是從包裡拿出來使用，都吸睛度滿滿。「樂敦視涵維他點眼液」是專為隱眼族設計的眼藥水，訴求保持眼睛水潤感，另添加維生素B6，緩解長時間戴隱眼的疲勞感。最重要的是戴著隱形眼鏡就能點的特色，被譽為「隱眼族的救星」。無論是配戴軟式、硬式、拋棄式隱形眼鏡時都適用，裸眼同樣可使用。