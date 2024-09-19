控黃珊珊跟威京已完成「空中串證」！李正皓揪1破綻：誰準誰圖利

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民眾黨立委黃珊珊帶著林國成等一票民眾黨台北市立委、議員召開「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會，會議中黃珊珊說，依「台北市都市計畫施行自治條例第25條」，台北市政府本來就有權限可經由細部計畫可自訂容積率獎勵，而這個容積獎勵上限就是20%，京華城完全合法。政治評論員李正皓點出，黃珊珊的論點與威京集團的聲明一模一樣，簡單說，黃珊珊與威京集團現在已完成空中串證，但有一破綻。李正皓指出，黃珊珊的論點與威京集團的聲明一模一樣，威京集團8/29聲明指出：京華城是都市計畫，不是都更案。京華城是都市計畫案，不是都市更新案，按照《台北市都市計畫施行自治條例第25條》，台北市政府本來就有權限可經由細部計畫給予京華城容積率獎勵20%。這就是柯文哲、沈慶京、黃珊珊訴訟策略，其實很高明，但這件事有天大的破綻。李正皓提出，109年11月16日台北市政府公布的「修訂臺北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，這個細部計畫案，確實做出了基於京華城有綠建築、智慧建築、耐震等設計，給予20%的容積獎勵。但仔細看：本計畫有關綠建築、智慧建築、耐震設計等獎勵容積本計書未規定事項準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定辦理。李正皓說，破綻就在這裡，京華城2001年開幕，2019年自行拆除，使用年限才18年，根本不符合都市更新的條件，為何可以準用都市更新容積獎勵辦法，這個「準用」是誰準的？誰準誰圖利，就這麼簡單。