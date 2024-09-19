橘子集團「挺音樂」計畫名單曝　台饒OG老莫、無妄合作社脫穎而出

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▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第1屆音樂人老莫 ILL MO。（圖／橘子集團提供）

▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第1屆音樂人無妄合作社。（圖／橘子集團提供）

橘子集團創新實驗室旗下Vyin AI技術團隊日前攜手臺北流行音樂中心共同主辦「挺音樂！音樂靠山計畫」，合作推出AI音樂推薦系統「JAM JAM RADIO」，歷經3個月徵選評鑑，最終公布由台饒OG前輩老莫ILL MO、金音獎最佳樂團無妄合作社與00後最具潛力創作新人阿橘Ahh G等10組超豪華陣容入選，未來將合作完成更多優秀作品，推向全球舞台。「挺音樂！音樂靠山計畫」歷經3個月過程，從公開徵選募集近百組音樂人報名，經歷決選實體面談後，最終以《菸癮》廣受歡迎的「Who Cares 胡凱兒」、21世紀的破青年「無妄合作社」、臺饒界大前輩「老莫ILL MO」以及企劃專場秒殺的「粗大Band」等10組音樂人入選。這10組音樂人將共組「TEAM MUSIC」，他們各自有不同的舞台魅力，音樂風格涵蓋搖滾、龐克、饒舌、RnB等，深刻體現出臺灣音樂創作者的多元樣貌。「挺音樂! 音樂靠山計畫」旨在為音樂人提供更多的資源和平台，成為他們走在音樂路上的「靠山」。而擔任此次計畫評審之1的董事長黃韻玲表示：「評選過程雖然辛苦，但過程中也聽到年輕音樂人的創作能量，除了期待十組音樂人的提案項目能盡快與樂迷分享外，也期許音樂人能對音樂保持赤誠之心。」