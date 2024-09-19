嗆告也不怕！Google校名之亂繼續燒　台中「失敗國中」又換新名

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▲台中市爽文國中被換上不雅名。（圖／翻攝Google地圖，2024.09.19）

▲昨天「被失敗」的台中市成功國中，今天又被換新名。（圖／翻攝Google地圖，2024.09.19）

全台爆Google校名之亂，即使部份學校嗆聲要提告，仍無法遏止歪風，台中市成功國中昨天被改名為「失敗國中」，今天變成「林光碩國中」，爽文國中、大安國中也都被二度更名。彰化縣大多恢復正常，唯「金城武高中」仍在，彰化縣警方證實，被改名的學校大多不追究，也改回正常名稱，不過已有一所學校提出妨礙名譽告訴，警方已報請地檢署向google公司調閱相關資料，將持續追查偵辦。近來Google地圖掀起亂改學校名稱的歪風，台中市長盧秀燕昨主持校園禮堂動土典禮的大里區光正國中，被改名為高級監獄，中市教育局表示早就發現，已要求各校各自檢視、自行向google申請改回正式名稱。今天的Google地圖，台中市大部分大學已改回正確名稱，但許多國高中依舊如故，例如雞犬不寧中學、中港高級監獄等。也有的學校昨天才被更名，今天又換新名，顯然部分學校嗆告，反而更勾起部分人惡作劇的欲望。例如大里區成功國中昨天是「失敗國中」，今天變成「林光碩國中」；大安國中昨天是「安安幼兒園」，今天升級「上台大安國民中學」；爽文國中被冠上不雅名、太平國中被改為猴子國中。昨天原本正常的大德國中，今天變成「大恩大德」、台中國小變成「黑白寶劍國民小學」。台中市的學校面對改名之亂，態度偏佛系，多半認為無傷大雅，彰化縣學校則相對積極，截至今（19）日下午，只有精誠中學仍被稱「金城武高中」，其他學校多改回正確名稱。南投縣宏仁國中被改為「國民養老院」、中興國中被稱為「縣立光頭國民中學」、同富國中被取名「猴仔」。