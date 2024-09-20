櫻桃小丸子最愛的傳奇天后　竟成為台灣禁演日片與日劇的受害者！

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▲《櫻桃小丸子》中的小丸子（中）最喜愛山口百惠（左）。（圖／摘自bilibili）

▲山口百惠（右）與三浦友和主演的電影在香港都有上映，台灣卻因為禁映日片的關係，絕大多數都無法公開推出。（圖／摘自IMDb）

▲高雄市電影館前年初舉辦日本文學電影展，終於讓山口百惠主演的《伊豆的舞孃》在台灣大銀幕亮相。（圖／摘自IMDb）

在台播映多年歷久不衰的日本卡通《櫻桃小丸子》，觀眾都對裡面主角任何細節知之甚詳，包括小丸子的偶像是傳奇玉女山口百惠，她姊姊喜愛的是西城秀樹等，卻沒有很多人知道，山口百惠這位至今仍令日本人懷念的巨星，在結婚退隱之後就不再復出演藝圈，因為台灣和日本之間的政治情勢發展，導致日片在台灣曾被禁演長達近10年，日劇更是一直都不准播出、直到1994年初才正式在老三台解禁，使得山口百惠的所有電影幾乎都無緣登上台灣的戲院放映，她當紅的年代，台灣大多數的觀眾完全錯過。山口百惠13歲就出了單曲，15歲拍電影，21歲已和三浦友和結婚而息影，儘管活躍演藝圈的期間10年都不到，卻是在樂壇、影壇都人氣絕頂，堪稱超級票房保證，她參與演出的電視劇，不只在日本收視轟動，後來在香港與中國大陸播出，亦造成熱烈話題，尤其她與宇津井健、三浦友和合作過好幾齣名叫《赤的XX》的劇集，在香港播映時締造非常成功的反應，梅艷芳翻唱主題曲都大為走紅，也在訪問時坦言山口百惠就是自己的偶像，當年的香港正是「哈日」的最高峰，山口百惠一度是所有男生的夢中情人、女生想效法的榜樣。可是當華人區都拜倒在山口百惠的魅力之下時，台灣這邊卻顯得異常靜悄悄，不是山口百惠的秀雅容貌、出眾丰采不屬於台灣人喜愛的典型，而是當時台灣正在禁映日片、禁播日劇與日本流行歌曲中，除了地下流通的盜版錄音帶與錄影帶，山口百惠難以公開在台灣的娛樂節目中亮相，也就無法打開廣大知名度，只有哈日族群聽聞她的大名。台灣的娛樂媒體，也直到她快要退出演藝圈前的2、3年，才開始寫她的報導，看得出她雖然在檯面上與台灣無啥關聯，私下還是有一定數量的民眾知道她是何許人也，不會完全不具報導價值。日片在台禁映是源於日方與我在民國61年（1972)9月底斷交後，民間的不滿情緒高漲，開始有此提議，到了隔年的春節之後，從提議變成了事實，且不只日本電影不准在台上映，就算是歐美影片，只要在日本拍攝也不通過放映，還溯及以往，所以曾在台灣上映且票房出色的《櫻花戀》或是007第5集《雷霆谷》，因為有一大堆日本外景，同樣被禁止在台上映，這中間只有台灣主辦亞太影展時，日本送來參展的電影得以特別放映兩場，絕對甭想正式在商業院線推出。連過去得以放行的日本片，都被禁止到這種程度，向來不能在台公開播放的日劇與日本流行歌曲，就更沒有開禁的可能。此時山口百惠每年都有電影在日本票房排行榜稱霸，無論是純情的《伊豆的舞孃》、悲情的《絕唱》或是畸情的《春琴抄》，一再引起熱烈話題，香港也都陸續上映，台灣完全沒機會在大銀幕亮相，直到民國69年（1980）第一次舉辦的金馬獎國際影片觀摩展，邀來了4部日片，將近7年多沒有在戲院裡看過日本電影的觀眾，像發瘋一般搶票，原價不到百元的票，黃牛可以炒到千元，才讓片商看到有利可圖，大聲疾呼日片解禁。等到日片真的在台初步開放，已是民國73年（1984），山口百惠已經退出娛樂界快滿4年。有趣的是，歷年金馬獎邀請參加觀摩展的電影中，沒有山口百惠的片子，日片有條件的開放在台上映後，也沒有人購買山口百惠的片子，因為她的電影已是陳年舊作、不夠具有新鮮感。就這樣，除了盜版錄影帶發過她的片子，之後是等到日劇在台解禁，也正逢有線電視最熱門的年代，才有頻道播映山口百惠的舊片，和她的《赤色》劇集系列，然而這時她都嫁給三浦友和多年，風靡台灣的日本偶像已經又換過好幾批。曾經在日本締造出色票房的山口百惠電影，台灣多年來就只有前年（2022）年初高雄市電影館舉辦「川端康成文學映画展」，選映了她和三浦友和主演的《伊豆的舞孃》，還特別放映35mm版本，是她的電影在寶島大銀幕亮相的唯一一次。台灣人對日本電影和紅牌偶像向來都不會太陌生，但相較於在山口百惠之前的玉女代表吉永小百合、在她之後崛起的藥師丸博子，都有過不少作品曾來台上映，唯獨山口百惠始終是台灣觀眾「聞名多過一見」的獨特代表，更增其神秘與傳奇的感覺。