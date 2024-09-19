中秋月餅吃到怕！老饕改做「4道料理」神級昇華　微波爐就能搞定

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▲豆漿月餅吃起來溫熱可口，相當適合當下午茶。（示意圖／翻攝photoAC）

▲廣式月餅可以透過微波爐做成叉燒月餅壽司或月餅雜糧粥。（圖／示意圖，美聯社／達志影像）

中秋節剛過，不少人為了過節搶購蛋黃酥應景，或是收到許多月餅禮盒，家中堆滿吃不完的月餅，令人擔心吃不完浪費。然而根據《神腦生活誌》報導，吃不完的月餅其實可以透過微波爐，快速變身為另外4道神級料理，做法簡單又美味，讓吃膩的月餅昇華到另一個層級。先將午餐肉罐頭取出半塊切片，並放入微波爐以600瓦火力微波4分鐘，取出後覆蓋在切片的廣式月餅上，並用海苔片將午餐肉片及月餅綁住固定即可，鹹甜交錯的味道豐富又具有層次。將無糖豆漿倒入碗內，並放入微波爐用蒸煮功能微波5分鐘，並將蛋黃酥整顆放入碗中搗碎均勻，再倒入微波好的熱豆漿，吃起來溫熱可口，相當適合當下午茶。將廣式月餅切成細碎塊放進碗中，倒入八寶粥罐頭及50cc白開水，攪拌均勻後放入微波爐，以蒸煮功能微波8分鐘，微波完成後攪拌均勻，最後再撒上綜合果仁，既健康又口感豐富。將三條培根切成細碎狀，放入微波爐內以600瓦火力微波4分鐘，接著將蛋黃酥絞碎再放入捏碎的可樂果，加入微波過後的培根攪拌均勻，最後放置在美生菜上擺盤即完成，香酥脆爽的味道令人食指大動。若是家裡的月餅禮盒堆積如山，擔心超過保存期限造成浪費，不如試試看將月餅做成料理，用不同的方式享用吧！