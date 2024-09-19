美媒列NBA新賽季百大球星！詹皇、Curry排名引熱議　Jokic居榜首

美媒列NBA新賽季百大球星！美國電視媒體《CBS Sports》昨（19）日在社群平台上發布了NBA新賽季百大球員的排名，其中由丹佛金塊的當家中鋒，且在巴黎奧運帶領塞爾維亞奪下銅牌的Nikola Jokic拿下。網友普遍對於這個決定沒有太多意見，但對於NBA兩大NBA看板球星，金州勇士的「咖哩」Stphen Curry以及洛杉磯湖人的「詹皇」LeBron James，分別位居排名第6、8名有許多不同看法，在文章的留言區掀起熱議。
詹皇、咖哩居前10 引發網友熱議
攤開由《CBS Sports》所列出的球員排名，在最關鍵的前5名，先後分別是Nikola Jokic、密爾瓦基公鹿的「字母哥」Giannis Antetokounmpo、達拉斯獨行俠的Luka Doncic、奧克拉荷馬雷霆的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander以及費城76人的「鉛筆」Joel Embiid，其中只有Joel Embiid所屬美國籍。
而在5到10名中，則依序為Stphen Curry、波士頓塞爾提克的Jayson Tatum、LeBron James、鳳凰城太陽的Kevin Durant和明尼蘇達灰狼的「蟻人」Anthony Edwards，其中，Stphen Curry、LeBron James的排名，引起貼文底下不少留言爭論。紛紛表示：「他們竟然不是排在前5」、「Edwards比詹皇更好」、「Curry在詹皇前面？」等。
平均年齡破37歲 數據依然頂尖
過攤開上賽季NBA的整體數據，在平均單場得分上，Stphen Curry場均可以拿下26.4分，排在全聯盟第9名，而LeBron James則是攻下25.7分，位列第13名，但是場均傳出8.3次助攻，高居全聯盟第5名。證明2人雖然在新賽季將達到39歲、36歲，獲得這樣的排名依然是算是相當合理的。
除了2人外，聖安東尼奧馬刺的怪物新人「斑馬」Victor Wembanyama只出賽過1個賽季，就在這份名單中搶下第12名的位置，顯見媒體對他未來發展性的期望之大。值得一提的是，塞爾提克是唯一在這份名單中，先發5人都排在前40名的球隊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
攤開由《CBS Sports》所列出的球員排名，在最關鍵的前5名，先後分別是Nikola Jokic、密爾瓦基公鹿的「字母哥」Giannis Antetokounmpo、達拉斯獨行俠的Luka Doncic、奧克拉荷馬雷霆的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander以及費城76人的「鉛筆」Joel Embiid，其中只有Joel Embiid所屬美國籍。
而在5到10名中，則依序為Stphen Curry、波士頓塞爾提克的Jayson Tatum、LeBron James、鳳凰城太陽的Kevin Durant和明尼蘇達灰狼的「蟻人」Anthony Edwards，其中，Stphen Curry、LeBron James的排名，引起貼文底下不少留言爭論。紛紛表示：「他們竟然不是排在前5」、「Edwards比詹皇更好」、「Curry在詹皇前面？」等。
平均年齡破37歲 數據依然頂尖
過攤開上賽季NBA的整體數據，在平均單場得分上，Stphen Curry場均可以拿下26.4分，排在全聯盟第9名，而LeBron James則是攻下25.7分，位列第13名，但是場均傳出8.3次助攻，高居全聯盟第5名。證明2人雖然在新賽季將達到39歲、36歲，獲得這樣的排名依然是算是相當合理的。
除了2人外，聖安東尼奧馬刺的怪物新人「斑馬」Victor Wembanyama只出賽過1個賽季，就在這份名單中搶下第12名的位置，顯見媒體對他未來發展性的期望之大。值得一提的是，塞爾提克是唯一在這份名單中，先發5人都排在前40名的球隊。