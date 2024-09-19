美媒列NBA新賽季百大球星！詹皇、Curry排名引熱議　Jokic居榜首

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美媒列NBA新賽季百大球星！美國電視媒體《CBS Sports》昨（19）日在社群平台上發布了NBA新賽季百大球員的排名，其中由丹佛金塊的當家中鋒，且在巴黎奧運帶領塞爾維亞奪下銅牌的Nikola Jokic拿下。攤開由《CBS Sports》所列出的球員排名，在最關鍵的前5名，先後分別是Nikola Jokic、密爾瓦基公鹿的「字母哥」Giannis Antetokounmpo、達拉斯獨行俠的Luka Doncic、奧克拉荷馬雷霆的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander以及費城76人的「鉛筆」Joel Embiid，其中只有Joel Embiid所屬美國籍。，其中，Stphen Curry、LeBron James的排名，引起貼文底下不少留言爭論。紛紛表示：「他們竟然不是排在前5」、「Edwards比詹皇更好」、「Curry在詹皇前面？」等。證明2人雖然在新賽季將達到39歲、36歲，獲得這樣的排名依然是算是相當合理的。除了2人外，。值得一提的是，塞爾提克是唯一在這份名單中，先發5人都排在前40名的球隊。