台中據點運動會10月登場 1300名銀髮選手熱血參賽

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▲台中社會局長廖靜芝演練弓箭拔河，英姿颯颯。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.19)

▲台中據點運動會10月登場，今日社會局長廖靜芝宣布，共有1300名銀髮選手熱血競賽。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.19)

由台中市社會局主辦的據點運動會，將於10月登場。社會局長廖靜芝今日表示，據點運動會是台中市首創，今年邁入第三屆，共有116處據點1300名長輩參加，將進行健走接力賽、匹克球、弓箭拔河和地板滾球四個競賽項目。廖局長呼籲市民屆時要攜手帶眷，為老當益壯的阿公阿嬤加油。今日舉辦的賽前記者會上，東英社區照顧關懷據點組成的環保打擊樂隊，有精彩演出外，社會局長廖靜芝和阿公阿嬤等人，還親自下場體驗匹克球和弓箭拔河等競賽，各個身手俐落，青春不減當年。社會局表示，自市長盧秀燕上任後，台中目前已突破500處據點，服務5萬多名長輩。台中市全國首創以運動會的形式展現長輩健康促進成果，今年第3年舉辦，各據點熱烈參與，透過符合長輩體能的多樣運動體驗，增加長輩的肌耐力，也讓台中長輩成為全國最活躍幸福的老寶貝。社會局分享，選手代表84歲黃阿嬤，來自東區東英據點，因這次的專案活動接觸到地板滾球，阿嬤說地板滾球很有趣，喜歡與大家打球的氛圍，地板滾球不只動到身體，還需要和隊員討論如何應對，是需要動腦籌劃策略的。另外，來自后里區元極舞協會78歲的洪劉阿嬤及73歲的黃阿嬤，膝蓋及髖關節都曾受傷，到了據點活動後逐漸恢復肌力，這次報名匹克球，沒想到有一天能成為選手。西屯區協和據點73歲的賴阿公則說，這次參加射箭課程，好像奧運選手一樣，練習時訓練眼力肌力及協調力，迫不及待準備上場。社會局說明，各項預賽，匹克球比賽10月1日在台中客家樂活園區-樂活運動館登場；地板滾球比賽10月2日在北區國民運動中心展開；弓箭拔河比賽10月4日在台中港區運動公園舉行。總決賽和健走接力賽10月19日將在台中市立台中特殊教育學校盛大舉辦，期待參賽選手們開心比賽，平安完賽，展現運動家的精神。