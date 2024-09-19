MAMAMOO華莎「剃光頭」現身？發專輯《O》帥喊：這就是Hwasa風格

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▲華莎發行新專輯《O》，主打歌為〈NA〉。（圖／華莎IG）

南韓女團MAMAMOO成員華莎今（19）日發行新專輯《O》，記者會上，她的造型配合專輯名稱，乍看之下讓人誤會是「剃光頭」，特有的女神風範，帥翻媒體與歌迷。華莎是韓國女歌手，與MAMAMOO的輝人是國中同學，2人學生時期結伴參加試鏡，一同進入RBW當練習生，並在2014年以女團MAMAMOO出道，玟星、頌樂、輝人都是成員之一，而華莎團中負責Rap；除了團體作品也有個人單曲，代表作包含《TWIT》、《I Love My Body》、《María》等；而MAMAMOO團體合約只到去年（2023），大家目前為單飛不解散狀態。華莎繼去年（2023）10月發行《Chili》後，相隔1年再推出新作品，記者會上被問到時隔1年回歸樂壇的心得，華莎說：「其實1年的時間過得很快，我一直專注在自己身上，也參加了很多表演，度過了充實時光，學到了很多、吸收不少知識，感覺這張專輯就這樣誕生了，我是覺得自己還是做得不錯。」《O》融入華莎的態度，要行展現像「O」的形狀，華莎表示這是圓潤且柔軟生活的「自我」，她說：「我會展現我所想像的柔軟世界的訊息。」並呈現不受他人目光影響的「藝術家Hwasa的魅力」。華莎也介紹新曲《NA》：「這真的是一首關於『我』的歌曲，但這不是強勢的歌曲，也不是表達『我是最棒的』的歌曲，而是展現『我想成為的我』。這首歌傳遞了一個訊息：我不看別人的眼色，自由的展現自我，想要瘋狂愛上自己，是一首充滿樂趣且令人興奮的歌。」而該作品，柳根亨、江南大叔PSY都有參與製作，還找來知名舞蹈家La Chica、Jam Republic編舞，含金量滿滿。華莎透露：「一開始我就直接告訴PSY大哥，我想讓Jam Republic和La Chica來負責這首歌的舞蹈，我平時就很喜歡他們，而且之前沒合作過，所以這次我想把舞蹈交給他們負責，果然，2個團隊的舞蹈方案同時送來後，我看完都覺得都太棒了，反而更大的難題是『要如何分配這2個舞蹈方案』，舞蹈真的非常精彩。」當介紹《O》，華莎一直強調這是「Hwasa風格」，她進一步解釋：「我覺得就是自由奔放吧。我不想按規則生活，從小就是這樣。我對自己的這種性格是心存感激，正是這些想法讓我走到了今天。當別人說『NO』時，我總是喊『YES』。從小父母就覺得管不住我，但現在，最理解我的人，就是我的父母。」