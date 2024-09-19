名家論壇》賈程年／民眾黨的囚徒困境

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民眾黨現在就像一艘船，在淒風苦雨中航行，船長人已經不見了，船員們想盡辦法穩住這艘船，畢竟船上還有許多乘客。問題是，乘客人心惶惶、船員各自為政，偏偏滔滔巨浪不停拍打船身，就怕哪天船身破損，進水沉沒。柯文哲把民眾黨推向高峰，卻也讓民眾黨進退維谷。根據最新民調，在政黨支持度上，民眾黨獲得12%，與上月相比下降1.8個百分點；而民眾黨的網路聲量也大幅滑落，從被羈押當天的單日近20萬則，到最近剩3萬多則，而柯文哲的網路好感度也持續下降。「不交保、不抗告」，這是柯文哲選擇的訴訟策略，柯文哲說不願讓法院有所為難，若遭羈押，不願抗告，看似悲壯赴義，儼然一副為政治犧牲的英雄。但殊不知，此舉卻是害慘了民眾黨。當事人被羈押禁見，民眾黨要辯護、不辯護，都有難處。從被羈押後到現在，沒有看到民眾黨有真正能替柯文哲平反的論述，反倒是用祈福、聲援、甚至作法等形式來替柯文哲辯護；另一方面，由於柯文哲無法出聲，辯護律師也不再發言，民眾黨雜亂無章的發言體系更是無法同一口徑，屢屢出現前後矛盾的情況。民眾黨已經走上「囚徒困境」。囚犯困境是指被分別關押的囚犯們，只要分別堅持無罪，就能換到一同脫罪的最佳利益。但是苦於無法相互溝通，只要任何一個囚犯選擇出賣背叛換取自己減刑的最佳利益，其他人就要承擔更大刑責。以至於，檢調開始分頭約談包括都發局前後任局長、承辦人、市府前官員、都委會委員時，每一位所提出的證詞都對柯文哲不利，而柯文哲卻難以替自身辯護。第一時間，任由輿論各自發酵，即便民眾黨發聲明，或是批評檢調，效果都有限。我認為，民眾黨犯了兩個極為嚴重的錯誤。第一、柯文哲原本以為不說話、不辯護，讓外界抨擊檢廉押人取供、是政治事件，這是大錯特錯。畢竟整起事件是因為柯文哲核准京華城容積案，容積率牽涉社會觀感與極大的商業利益，無關政治藍綠，輿論風向大都站在反對方，負面效應把民眾黨壓得喘不過氣。第二、中評會不處理柯文哲案。說柯文哲已經請假3個月，同時自動申請中評會調查，所以不用討論，這些藉口很難讓外界信服這是一個有制度、有理想的政黨，因人設事、雙重標準、無法做決定，所有的負面評價都要概括承受，這就是民眾黨未處置柯文哲的後遺症。柯文哲羈押期兩個月，11月5日期滿。這中間民眾黨要一直群龍無首亂下去嗎？全台宣講到底要講什麼？用什麼理由來替柯文哲辯護？立院開議了，到底哪些列為白營優先法案，國會是不是會持續藍白合作，請問誰說了算？是黃國昌？還是黃珊珊？還是陳佩琪？一步錯、步步錯。再不願意處理棘手問題，就等著問題愈來愈大。民眾黨若繼續無視，就等著團滅了。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com