政論名嘴誰是聲量王？「他」人氣超旺奪冠　前十名排行一次看

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▲政治評論員網路聲量排行榜。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

台灣政論節目與名嘴文化堪稱世界奇觀，各電視台甚至網路媒體都開政治評論節目，各自擁護不同立場，觀眾的熱情程度驚人，催生出許多知名時事評論員，且都擁有龐大粉絲族群支持收看收聽，人氣堪比藝人。不過，在眾多名嘴當中，究竟誰的網路聲量最高？影響力最大？根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集政論節目來賓們的網路聲量數據，近3個月的網路聲量表現，前立委郭正亮以12.5萬則總聲量奪冠，排名第二、第三的分別為前立委蔡正元和資深媒體人黃暐瀚。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集東森、年代壹電視、三立、民視、TVBS、中天等新聞台政論節目來賓們的網路聲量數據，囊括近100名無黨公職身份的名嘴，並分析他們最近3個月的網路聲量表現。數據分析結果發現，擠進總聲量前十名榜單者，前立委郭正亮以12.5萬則總聲量奪冠，主要原因在於他「什麼都能講」，無論是分析民調、政治情勢、國際關係都能提出獨到見解，如指超過550萬人為民眾黨主席柯文哲抱不平，恐傷到總統賴清德，或認為美國在對中科技戰戰敗等，均獲得媒體轉載，使其聲量領先群雄。排名第二的前立委蔡正元總聲量達9.6萬則，因屢提出爭議話題，如近期質疑女記者「有沒有陪睡覺？」吸引輿論關注。第三名是資深媒體人黃暐瀚，總聲量達6.5萬則，近期頻因諷刺「小草」、評論柯文哲案引發關注。第四名是同樣出身自新聞圈的黃揚明，總聲量約6萬則，最近因貼出民進黨幫北檢發言的備份文章，獲得網友迴響。第五名則是「美麗島電子報」董事長吳子嘉，總聲量有4.6萬則，近期熱門話題是因揣測威京集團主席沈慶京是用泰達幣（USDT）匯給柯文哲受矚。其他擠入前十名的還有：民眾黨2020年不分區立委提名人吳靜怡（36,009）、前立委陳柏惟（31,818）、出身新聞圈的時事評論員鍾年晃（30,756）、日本資深媒體人矢板明夫（29,092）、昔日以「挺韓名嘴」打出名號的謝寒冰（28,660）等人。進一步分析名嘴們在不同媒體的新聞網站、社群平台、YouTube頻道的綜合聲量表現，發現每位名嘴都有各自擅長的「戰場」，各電視台觀眾的喜好也不盡相同。例如東森有「關鍵時刻」、「57爆新聞」等節目，擠進前五名的是吳子嘉、黃暐瀚、張禹宣、郭正亮、王瑞德；TVBS有「少康戰情室」、「新聞大白話」、「國民大會」等節目，蔡正元、郭正亮、黃暐瀚、陳柏惟、沈富雄聲量高。有趣的是，在三立與民視的相關頻道當中，有民眾黨背景的吳靜怡、張益贍都擠進聲量前五名，以「柯粉轉柯黑」的身份現身說法評論時事，受到兩電視台粉絲的追捧，另外包括王瑞德、鍾年晃、陳柏惟等人的聲量表現也不錯。年代壹電視的聲量前五名則為尚毅夫、周偉航、吳靜怡、姚惠珍、陳東豪等人，與其他電視台的熱門來賓重疊度不低。此外，相較其他電視台經營的媒體頻道中，擁有高聲量名嘴多有重疊，主因在於名嘴們自帶明星光環和流量，即便只上特定政論節目，其他媒體仍會引用其說法加以報導，反觀中天頻道的狀況則不同，其培養出大批只在中天頻道擁有高聲量的名嘴，如蔡正元在中天相關頻道中有高高達2萬則聲量、謝寒冰9.7千則、介文汲8.8千則、栗正傑7.1千則、張延廷4.6千則、鄭麗文3.9千則、帥化民3.9千則、賴岳謙1.8千則，其中介、栗、張、帥等人在中天相關頻道中的聲量，就佔個人聲量的5成以上，宛如「中天幫」，或像蔡正元在中天創造超過2萬則流量，但在其他媒體頻道只有幾千則，顯示其特別能在中天粉絲群體間發揮影響力。台灣政壇話題多元，無論是否適逢選舉季，名嘴們在節目上大放異彩，擁有一定程度影響力，左右政治圈、新聞圈、社會輿論的風向，甚至可能在選舉時扮演關鍵角色。如今網路數據調查結果出爐，顯示著擁護不同政治立場的名嘴在各家媒體坐擁山頭及江湖地位，也影響著不同政治傾向民眾的認知與判斷，難怪政壇吵吵鬧鬧，精彩不斷。