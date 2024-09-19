政論名嘴誰是聲量王？「他」人氣超旺奪冠　前十名排行一次看

台灣政論節目與名嘴文化堪稱世界奇觀，
各電視台甚至網路媒體都開政治評論節目，各自擁護不同立場， 觀眾的熱情程度驚人，催生出許多知名時事評論員， 且都擁有龐大粉絲族群支持收看收聽，人氣堪比藝人。不過， 在眾多名嘴當中，究竟誰的網路聲量最高？影響力最大？根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集政論節目來賓們的網路聲量數據，近3個月的網路聲量表現，前立委郭正亮以12. 5萬則總聲量奪冠，排名第二、第三的分別為前立委蔡正元和資深媒體人黃暐瀚。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫
，蒐集東森、年代壹電視、三立、民視、TVBS、 中天等新聞台政論節目來賓們的網路聲量數據， 囊括近100名無黨公職身份的名嘴， 並分析他們最近3個月的網路聲量表現。數據分析結果發現， 擠進總聲量前十名榜單者，前立委郭正亮以12. 5萬則總聲量奪冠，主要原因在於他「什麼都能講」， 無論是分析民調、政治情勢、國際關係都能提出獨到見解， 如指超過550萬人為民眾黨主席柯文哲抱不平， 恐傷到總統賴清德，或認為美國在對中科技戰戰敗等， 均獲得媒體轉載，使其聲量領先群雄。
排名第二的前立委蔡正元總聲量達9.6萬則，因屢提出爭議話題，
如近期質疑女記者「有沒有陪睡覺？」吸引輿論關注。 第三名是資深媒體人黃暐瀚，總聲量達6.5萬則，近期頻因諷刺「 小草」、評論柯文哲案引發關注。 第四名是同樣出身自新聞圈的黃揚明，總聲量約6萬則， 最近因貼出民進黨幫北檢發言的備份文章，獲得網友迴響。 第五名則是「美麗島電子報」董事長吳子嘉，總聲量有4.6萬則， 近期熱門話題是因揣測威京集團主席沈慶京是用泰達幣（USDT） 匯給柯文哲受矚。其他擠入前十名的還有： 民眾黨2020年不分區立委提名人吳靜怡（36,009）、 前立委陳柏惟（31,818）、出身新聞圈的時事評論員鍾年晃（ 30,756）、日本資深媒體人矢板明夫（29,092）、 昔日以「挺韓名嘴」打出名號的謝寒冰（28,660）等人。
進一步分析名嘴們在不同媒體的新聞網站、社群平台、
YouTube頻道的綜合聲量表現， 發現每位名嘴都有各自擅長的「戰場」， 各電視台觀眾的喜好也不盡相同。例如東森有「關鍵時刻」、「 57爆新聞」等節目，擠進前五名的是吳子嘉、黃暐瀚、張禹宣、 郭正亮、王瑞德；TVBS有「少康戰情室」、「新聞大白話」、「 國民大會」等節目，蔡正元、郭正亮、黃暐瀚、陳柏惟、 沈富雄聲量高。有趣的是，在三立與民視的相關頻道當中， 有民眾黨背景的吳靜怡、張益贍都擠進聲量前五名，以「 柯粉轉柯黑」的身份現身說法評論時事，受到兩電視台粉絲的追捧， 另外包括王瑞德、鍾年晃、陳柏惟等人的聲量表現也不錯。 年代壹電視的聲量前五名則為尚毅夫、周偉航、吳靜怡、姚惠珍、 陳東豪等人，與其他電視台的熱門來賓重疊度不低。
此外，相較其他電視台經營的媒體頻道中，
擁有高聲量名嘴多有重疊，主因在於名嘴們自帶明星光環和流量， 即便只上特定政論節目，其他媒體仍會引用其說法加以報導， 反觀中天頻道的狀況則不同， 其培養出大批只在中天頻道擁有高聲量的名嘴， 如蔡正元在中天相關頻道中有高高達2萬則聲量、謝寒冰9. 7千則、介文汲8.8千則、栗正傑7.1千則、張延廷4. 6千則、鄭麗文3.9千則、帥化民3.9千則、賴岳謙1. 8千則，其中介、栗、張、帥等人在中天相關頻道中的聲量， 就佔個人聲量的5成以上，宛如「中天幫」， 或像蔡正元在中天創造超過2萬則流量， 但在其他媒體頻道只有幾千則， 顯示其特別能在中天粉絲群體間發揮影響力。
台灣政壇話題多元，無論是否適逢選舉季，
名嘴們在節目上大放異彩，擁有一定程度影響力，左右政治圈、 新聞圈、社會輿論的風向，甚至可能在選舉時扮演關鍵角色。 如今網路數據調查結果出爐， 顯示著擁護不同政治立場的名嘴在各家媒體坐擁山頭及江湖地位， 也影響著不同政治傾向民眾的認知與判斷，難怪政壇吵吵鬧鬧， 精彩不斷。
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排名第二的前立委蔡正元總聲量達9.6萬則，因屢提出爭議話題，
進一步分析名嘴們在不同媒體的新聞網站、社群平台、
此外，相較其他電視台經營的媒體頻道中，
台灣政壇話題多元，無論是否適逢選舉季，