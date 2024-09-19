朴信惠《來自地獄的法官》拍到哭！《原來是美男》班底加盟掀回憶

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▲《來自地獄的法官》9月21日在Disney+上線。（圖／Disney+）

▲金吝勸（左起）、朴信惠、金雅英、金宰永是《來自地獄的法官》要角。（圖／《來自地獄的法官》SBS官網）

▲金吝勸（中）跟朴信惠（左2）在2009年合作過《原來是美男》，相隔15年再合作，金吝勸依然飾演「服侍」朴信惠的角色。（圖／《原來是美男》SBS官網）

▲▼朴信惠2022年當媽後，2024年初開始復出小螢幕，《來自地獄的法官》是她今年的第2部作品。（圖／《來自地獄的法官》SBS官網）

韓星朴信惠主演新作《來自地獄的法官》將開播，她今（19）日與導演朴鎮表、金宰永、金吝勸、金雅英一同出席記者會，值得一提的是，朴信惠跟金吝勸在2009年合作過《原來是美男》，2人在《美男》中是經紀人與藝人的關係，沒想到15年後2人再搭上，這次金吝勸依然飾演輔助朴信惠的角色，回憶殺滿滿。此外，這也是朴信惠首度演反派，因為是「惡魔角色」所以不能哭，這也讓她拍到壓力山大。《來自地獄的法官》故事講述行事獨斷的法官姜光娜（朴信惠 飾），總是做出對被告有利的判決，所以飽受批評，然而大眾不知道的是，當下的姜光娜早已被惡魔附身，並奉命將十位毫無悔意的罪犯送往地獄。在任務看似一帆風順時，姜光娜遇見刑警韓多溫（金宰永 飾），兩人之間產生微妙情愫，姜光娜因此面臨「使命」與「愛情」兩難選擇。導演表示，《來自地獄的法官》與其他法庭劇不同，「這部劇中還存在一個地獄的世界以及獨特的世界觀，類似於《漢摩拉比法典》裡的以牙還牙奇幻情節。在這樣的背景中，我們著重描繪那些生活被剝奪的受害者及其家屬，這不僅僅是一部法庭劇，更是一部善惡共存的奇幻動作劇，希望觀眾能夠理解這一點。」他也強調，故事裡的事件「都是受害者與加害者的真實案例」，所以盡可能如實呈現。導演表示沒有把「私刑與報復」加入其中，僅是看到「在給予放棄人性而殺人，並改過自新的機會之前，應先擁抱那些澈底失去生命的受害者和家屬」這句話，內心深深被觸動，因此成了他的創作契機與動力。至於選擇讓朴信惠當惡魔的原因，是想到過去對方演出的作品中，她詮釋的每一個角色都堅韌不拔，「所以我覺得，她作為演員，有著慾望與野心。」加上劇組一致認同，最終「惡魔姜光娜」就由朴信惠接下，導演保證：「你們會愛上朴信惠的！」朴信惠也分享出演原因：「我在讀劇本的時候覺得非常有趣，讀的每一瞬間，腦海中都像在看電影一樣，我對故事的發展感到好奇，並不是因為我想要改變形象，而是因為這個劇本本身很有趣，讓我不禁想知道觀眾會有什麼樣的反應，這也是我選擇這部作品的原因。」事實上，這也是朴信惠出道21年以來，首度飾演反派角色，觀眾也十分期待。朴信惠還說：「過去我飾演的角色，在表演的過程中總是充滿快樂和幸福，所以我很好奇這次的角色能為大家帶來多少快樂，是否會是一個不同的體驗？隨著我經歷了各種不同的角色和個性，我的經驗也逐漸積累，當我在思考該如何在作品中展現這些經驗時，覺得『姜光娜』就是一個非常豐富多彩的角色！我想，如果我能多方面把這角色展現出來，觀眾們也會感受到這些豐富多彩的面向。」事實上，「姜光娜」並非一般定義上的反派，朴信惠解釋反派可能是做壞事、在社會上犯下重大罪行，但「姜光娜」更多的是「基於惡魔的設定。」她接著說：「我覺得這個惡魔有很多頑皮的成分，會戲弄人，不會讓事情順利進展，而是把事情搞得更複雜，『姜光娜』更像是一個不在乎別人眼光、直白的角色，而非典型的反派。」也因為飾演無情惡魔，朴信惠遇上不少困難，「因為『姜光娜』是惡魔，所以無法感受到人類的情感，當有人感到痛苦或難過，她無法共情，對我來說，表演時需要抑制情感，但有時我無法控制，當我看到對手演員的表演，還是會忍不住流淚，這讓我覺得好困難。平時如果要哭，我很容易就能哭出來，但這次要求我不行哭，反而讓我覺得很有挑戰。看著其他演員的表演，我常常不自覺被帶入情境中，而抑制情感的反應成為了我演技中的一大難題。」該劇中，除了「惡魔姜光娜」，金吝勸飾演的「具萬道」也是從地獄來的惡魔，負責輔助姜光娜，金吝勸就笑說，每次拍戲遇到朴信惠「都讓我感到很害怕！」這也讓他回想到2009年，2人合作拍攝《原來是美男》時，金吝勸飾演可憐的經紀人，但當時只覺得「自己好可憐」，現在則因為朴信惠跟金雅英飾演的「惡魔」，感到不小壓力，「只有和金宰永一起時，我才能放鬆」，由此可見朴信惠入戲後氣場有多大。談到壓力，朴信惠說自己也是「壓力山大」，除了是接檔張娜拉的《好搭檔》的作品，這次是她相隔8年回歸拍攝SBS電視台的戲劇，「從我的出道開始，我的很多作品都是在SBS播出的。」包含2003年的出道作《天國的階梯》、《你並不孤單》、以及夯劇《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》等，過了8年再拍《來自地獄的法官》，可以說「朴信惠在SBS的戲路，是從『天堂』走到『地獄』」。類 型：奇幻、愛情語 言：韓語編 劇：趙伊秀導 演：朴鎮表集 數：14主 演：朴信惠（飾演：姜光娜）、金宰永（飾演：韓多溫）金吝勸（飾演：具萬道）、金雅英（飾演：李雅龍）播 出：2024年9月21日－2024年11月2日收 看：Disney+▲第一集上線時間為9月21日（六）22：30▲第二集上線時間為9月22日（日）00：00▲第三集開始，每週五、六22：30上線