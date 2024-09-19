網友貼達比修有暖心互動影片！釣出本人親回曝內幕　網友：超羨慕

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達比修有親自回應網上影片！聖地牙哥教士日籍投手達比修有，日前才傳出因為私事離隊，但拒絕領取乾薪的事蹟，獲得外界一片好評。日籍投手「混血王子」達比修有，在季中一度因個人私事而離隊近3個月，但有據報導指出，在9月回歸大聯盟出賽後，前3場先發就收下2勝，總計主投13.2局，失掉5分，同時，不只場上表現圈粉，近日有日本網友在社群平台X上，分享了達比修有貼心在板凳席和場邊小球迷交換球衣的影片。結果，此篇回覆一出，讓網友紛紛在底下留言表示：「超羨慕。」