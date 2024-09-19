網友貼達比修有暖心互動影片！釣出本人親回曝內幕　網友：超羨慕

達比修有親自回應網上影片！聖地牙哥教士日籍投手達比修有，日前才傳出因為私事離隊，但拒絕領取乾薪的事蹟，獲得外界一片好評。今（19）日又有日本網友發出一段影片，是達比修有在場邊和小球迷交換球衣的片段，展現相當寵粉的一面，更讓人驚訝的是，達比修有本人竟然親自在底下留言，揭露了故事後續的發展，讓網友紛紛留言表示：「超羨慕。」
9月回歸已奪2勝 親自回覆影片超圈粉
日籍投手「混血王子」達比修有，在季中一度因個人私事而離隊近3個月，但有據報導指出，他拒絕透過進入60天傷病名單，繼續領取薪水，因而為教士省下400萬美元（約合1.27億元新台幣）的薪水，十足為球隊著想。
在9月回歸大聯盟出賽後，前3場先發就收下2勝，總計主投13.2局，失掉5分，同時，累積拿下美日通算202勝，超越傳奇投手野茂英雄的紀錄，距離黑田博樹的203勝，也只剩下一步之遙。
不只場上表現圈粉，近日有日本網友在社群平台X上，分享了達比修有貼心在板凳席和場邊小球迷交換球衣的影片。結果，他竟然親自在底下回應，並說道：「我記得這應該是2022年的事情吧，在那之後，我和小男孩的家人變得熟悉，而且還曾邀請來我家作客。」此篇回覆一出，讓網友紛紛在底下留言表示：「超羨慕。」
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日籍投手「混血王子」達比修有，在季中一度因個人私事而離隊近3個月，但有據報導指出，他拒絕透過進入60天傷病名單，繼續領取薪水，因而為教士省下400萬美元（約合1.27億元新台幣）的薪水，十足為球隊著想。
在9月回歸大聯盟出賽後，前3場先發就收下2勝，總計主投13.2局，失掉5分，同時，累積拿下美日通算202勝，超越傳奇投手野茂英雄的紀錄，距離黑田博樹的203勝，也只剩下一步之遙。
不只場上表現圈粉，近日有日本網友在社群平台X上，分享了達比修有貼心在板凳席和場邊小球迷交換球衣的影片。結果，他竟然親自在底下回應，並說道：「我記得這應該是2022年的事情吧，在那之後，我和小男孩的家人變得熟悉，而且還曾邀請來我家作客。」此篇回覆一出，讓網友紛紛在底下留言表示：「超羨慕。」