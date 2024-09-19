新店裕隆城「巨型兔兔」退休了！全新10米高「好奇咖咪」地標接棒

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▲台灣藝術家陳普打造10米高全新藝術創作「好奇咖咪CA ME」今起接棒登場。（圖／官方提供）

▲「好奇咖咪CA ME」今起接棒登場，每日整點還將上演色彩斑斕的聲光展演。（圖／官方提供）

▲誠品生活週年慶9.20起正式開跑，各店接力長達33天滿千送百優惠，回饋率最高35%。（圖／官方提供）

▲喜歡可愛IP的粉絲必衝的還有《我不是胖虎》高雄快閃店，將於9月27日起至11月10日在高雄車站地下二樓登場。（圖／品牌提供）

位於新店裕隆城內的「誠品生活新店」適逢一週年，店內知名地標，巨型兔兔「太極尼尼」打卡下班了，接下來由台灣藝術家陳普聯手打造10米高全新藝術創作，「好奇咖咪CA ME」今起接棒登場，每日整點還會上演色彩斑斕的聲光展演！新店裕隆城「誠品生活新店」滿一週年了！今（19）日官方宣佈，曾創百萬筆搜尋紀錄的「太極尼尼」打卡下班環遊世界去，誠品生活新店邀請台灣藝術家陳普聯手打造10米高全新藝術創作，手持放大鏡探索生活樂趣的「好奇咖咪CA ME」今起接棒登場，每日整點還將上演色彩斑斕的聲光展演。誠品生活週年慶也宣佈9月20日起正式開跑，各店接力長達33天滿千送百優惠，回饋率最高35%，再邀您完成人生「海陸空」3大豪華旅遊體驗，10月7日日起至11月3日單筆滿1288元，即有機會抽中64,000「亞洲萬里通」里數等同東京「商務艙」來回機票、歌詩達郵輪沖繩及石垣島豪華雙人之旅等。📍9月20日至10月31日：誠品生活松菸、480📍9月27日至10月31日：誠品生活新店📍10月3日至10月31日：誠品R79、誠品生活捷運敦化店📍10月3日至11月3日：誠品生活西門、武昌、板橋、新板📍10月9日至10月31日：誠品生活南西此外，喜歡可愛IP的粉絲必衝的還有《我不是胖虎》高雄快閃店，將於9月27日起至11月10日在高雄車站地下二樓登場！八大拍照打卡點讓你拍好拍滿，從「小虎賣萌」無辜表情可愛到讓人心臟爆擊，再到「大虎小虎躲貓貓」胖虎大大的身體躲在牆壁後面偷看著你，還有「胖虎耍酷大扭蛋」紳士地戴上帽子、打著領結最酷的胖虎就在這。現場更推出近30款最新周邊商品，有著胖虎水豚的「毛巾」絕對是擦汗必備，而兼具可愛與實用的胖虎「大肩背包」及勇敢說不的「T-shirt」和抱著就不感到孤單的胖虎「抱枕」都讓人看了會心一笑，想要通通帶回家啦，快來快閃店找最可愛的胖虎吧。