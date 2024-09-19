京華城案調查小組拋5大質疑　許淑華曝這1項關鍵轉折點

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▲台北市議員許淑華。（圖／攝影中心）





京華城案風波延燒，台北市議會專案調查小組今（19）日召開會議，據指出，專案小組針對京華城案提出5大質疑，包含高額度之容積獎勵、是否濫用市都委會權限、府級長官是否介入個案指導和指示等；由於會中結論、建議有歧異，專案小組將在30日召開最後一次會議做確認。為釐清台北市前市長長柯文哲任內通過的京華城改建案，台北市議會組成「京華城容積違失案專案調查小組」，由國民黨市議員游淑慧擔任召集人，小組成員包括國民黨市議員鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，以及民進黨議員洪健益、許淑華、趙怡翔，和民眾黨議員陳宥丞、社民黨議員苗博雅。台北市議會京華城案專案小組今天再度開會，據悉，會中確立要補足大事記內容，結論部分則待下次會議處理，雖然委員對調查結論及建議不同，最終取得共識，將採共識決，若委員有意見，可附上陳述意見，並送至大會。此外，專案小組針對京華城案提出五項質疑，分別為「市都委會重新研議京華城公司『允建樓地板面積保障』經法院判決勝訴後轉審議京華城公司自提『容積獎勵細部計畫修訂』，府級長官是否介入個案指導和指示？」、「都發局及市都委會權責劃分？北市府是否濫用市都委會權限使其教練兼裁判，同時協助私業者投資案進行研議及審議工作」、「市都委會府外委員質疑意見忽略及外聘不續聘，令府內委員集體噤聲」、「高額度之容積獎勵，卻未做審慎之適法性、對價性及公益性評估」、「市都委會與都發局遭監察院糾正及市府回復意見」。對於會議內容，許淑華受訪時說，這次會議是再次釐清時序、再看一遍公文書轉折過程，她在意的點是，109年7月30日都委會召開時，此案行政訴訟結果為市府勝訴，按此結果已無須對京華城提出任何補救措施，但為何又衍生出新方案，接著才有後面的專家小組會議、進入都審會審議及都審委員被換掉的事，因此這是很關鍵的轉折點。許淑華表示，調查小組就是要看大家看不到的部分，包含內簽公文、柯文哲簽的文，都要一一釐清；她說，苗博雅在會中建議，應寫清楚背景、時序，讓大家知道為何後來發生這些事，趙怡翔也提到，京華城案在對價性、公益性跟公共性明顯不足。陳宥丞則認為這並非個案，卻被其他委員反駁，「不是個案那調查小組在查什麼？就是因為調查才發現，這是前無古人、後無來者」。許淑華表示，容積是屬於公共財，不能為特定的個案量身訂做，自創準用都更條例，這違明顯有違反母法的精神，因此她建議調查小組應要有態度，而她會關注個案不能開新例，一定要採通用原則。