屏東縣首屆客家產業培力班　打造客家品牌

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲課程內容包括品牌的知名度、好感度、首次消費、理解度與忠誠度等多面向學習。（圖／屏東縣府提供）

為凝聚客家產業力量並推廣在地特色，屏東縣政府於今（19）日在竹田鄉客家文化中心舉行首屆「2024屏東客家產業培力開班典禮」。本次課程吸引21位青年客家業者齊聚一堂，縣長周春米親臨現場為學員加油打氣，期許他們團結成「屏東客家隊」，共同打造具有競爭力的客家品牌。周春米指出，屏東縣33個鄉鎮中，有8個客家鄉鎮，擁有豐富的多元文化與產業。為了讓這些在地資源被更多人認識，特別舉辦此次培力班，期待學員們在財務、管理、行銷等領域精進專業技能，成為屏東客家產業的中堅力量，並在未來的活動中推廣屏東客家文化之美。周春米強調，屏東素以音樂活動聞名，然而尚缺乏專屬的客家音樂活動。經過一年多的籌備，客家音樂節將於年底盛大登場，此外，客家燈節也計劃於明年農曆春節期間舉辦，這些活動將與屏東可可巧克力節、好客米食節及釀醬文化活動結合，形成五大重要活動，持續擦亮屏東客家品牌。縣府客家事務處表示，此次培力班的重點在於品牌建立與行銷，課程內容包括品牌的知名度、好感度、首次消費、理解度與忠誠度等多面向學習。課程由屏東大店長聯盟張勝鄉老師及晨間廚房共同創辦人黃義升總監擔任導師，並首創「知識+交流+實作+參訪+企業健檢」的5合1教學模式，打破傳統課堂形式，增加實作與互動比例，讓學員能更加融會貫通。